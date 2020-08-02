В Крыму чиновника оштрафовали за долгие ответы на обращения граждан

В Крыму начальника одного из отделов ГУП «Крымэкоресурсы» оштрафовали на 5 тысяч рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

По информации прокуратуры Крыма, чиновник не ответил на обращение местного жителя в 30-дневный срок.

«Ответ был отправлен только на 79-й день, что в свою очередь нарушает права заявителя на получение информации о результатах рассмотрения своего обращения», – говорится в сообщении.

В ведомстве не называют имени чиновника. Также нет его публичных комментариев по поводу инцидента.

Ранее сообщалось, что суд в Крыму оштрафовал на пять тысяч рублей первого заместителя главы Евпатории за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Вступили в силу новые правила пересечения границы Крыма с Херсонщиной. В Госпогранслужбе Украины напоминают, что с 1 августа начали действовать новые правила карантина в условиях пандемии коронавируса, которые предусматривают отмену самоизоляции для украинцев, выезжающих из Крыма через пункты пропуска на админгранице с Херсонской областью.

Член молодежного парламента Калуги покаялся за веселье в Севастополе. Ставший звездой YouTube Денис Зиновкин назвал провокацией скандальный видеоролик.

Власти Крыма бесплатно отдали Чечне бывшую здравницу на берегу моря. Чеченской Республике власти Крыма передали территорию бывшей здравницы для строительства современного детского лагеря на более чем 450 мест.

Заболевший коронавирусом российский губернатор встречался с Развожаевым. В Севастополь на День Флота приезжал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, который сегодня сообщил о заражении COVID-19.