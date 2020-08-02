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Власть

Российские военные провели артиллерийские стрельбы у берегов Крыма

12:38 воскресенье, 2 августа 2020

Экипаж фрегата Черноморского флота России «Адмирал Эссен» провел зачетные артиллерийские стрельбы по невидимым береговым целям в районе полигона боевой подготовки «Опук» в Крыму.

Информация об этом размещена на сайте Минобороны России.

«При проведении зачетных артиллерийских стрельб личный состав фрегата «Адмирал Эссен» успешно поразил невидимые береговые цели, имитирующие позиции условного противника, применив артиллерийскую установку А-190», – сказано в сообщении.

Указывается, что стрельба артиллерийскими снарядами по невидимым объектам выполнялась по штурманским данным с использованием вспомогательной точки наводки.

«Артиллерийские стрельбы по береговым целям были проведены в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки Черноморского флота», – добавили в пресс-службе ведомства.

В Крыму в июле проходили тактические военные учения, которые проводило Министерство обороны России.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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