Реконструкцию Камышового шоссе в Севастополе продлили

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Временно исполняющий обязанности главы Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что реконструкцию Камышового шоссе не успели завершить в назначенный срок – до конца июля.

По его словам, окончание работ перенесли на август.

«На завершающей стадии находится сейчас и главный участок Камышового шоссе, который планируем открыть в августе. Да, знаю, что обещали сделать к концу июля, но на участке от Фиолентовского кольца до улицы Тараса Шевченко потребовалось проведение большого количества инженерных работ: 6 высоковольтных кабелей обнаружили, которых не было в проекте, пришлось их переносить. Поэтому этот участок к 1 числу не будет открыт. А вот участок от Фиолентовского кольца до пересечения с улицей Индустриальной планируем открыть к 5 августа», – написал Развожаев в Instagram.

В мае сообщалось, что из-за реконструкции Камышового шоссе в Севастополе полноценное движение по нему закрыто до 30 июля. Тогда Развожаев сообщал, что до конца июля планируется запустить движение, а после этого доделывать обочину – устанавливать освещение и монтировать ливневую канализацию.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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