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Общество

Проводниками на поездах в Крым работают студенты

13:17 воскресенье, 2 августа 2020
Проводниками на поездах в Крым работают студенты

фото © Новости Крыма

182 проводника из 18 городов этим летом вышли на работу в качестве проводников пассажирских вагонов.

Как сообщает пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс», соглашение об этом заключено со Всероссийскими студенческими отрядами. 

Студенты будут работать в поездах «Таврия» до конца октября по направлениям в Севастополь, Симферополь и Евпатория из Москвы и Санкт-Петербурга.

«В этом году мы впервые привлекли отряды проводников к работе в поездах «Таврия». Надеюсь, что отряды проводников привнесут в работу компании свежие идеи и молодой энтузиазм. А мы в свою очередь поделимся профессиональным опытом. Надеюсь, что наше сотрудничество будет плодотворным и долгосрочным», — убежден генеральный директор транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс».

При этом он отмечает, что в фирменные поезда взяли работать только опытных студентов с аналогичным опытом более одного года. при этом для соблюдения мер по нераспространению коронавирусной инфекции (Covid-19) каждый из студентов прошел медицинскую комиссию.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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