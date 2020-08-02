Общество
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 2 августа
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 2 августа.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, прочие опасности (В Нижнегорском и Черноморском районах почвенная засуха.), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - пожарная опасность (Высокая пожарная опасность 4 класс), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 14 до 24, ночью около 15 градусов. Ветер С 10 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 89 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 19 до 26, ночью около 20 градусов. Ветер С 10 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 81 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 19 до 23, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер С 21 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 80 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 19 до 25, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-западный 21 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 65 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 24, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 61 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 19 до 26, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-западный 18 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 68 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 19 до 26, ночью около 20 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 33 до 66 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Армянске сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 27, ночью от 19 до 22 градусов. Ветер С 16 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 28 до 68 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 14 до 20, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер С 10 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 85 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 14 до 21, ночью около 14 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 90 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 25, в Евпатории - 25, на мысе Казантип в Азовском море - 27, в Керчи - 26, в Николаевке - 24, в Севастополе - 25, в Судаке - 25, на Тарханкуте - 25, в Феодосии - 26, в Ялте - 25 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 26, в Египте - 29, на Кипре - 28, в Одессе - 26, в Сочи - 28, в Турции - 29, в Хорватии - 24 градусов выше нуля.
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