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Власть

«Наводить порядок»: Поклонская хочет приехать в Феодосию со спецназом

18:32 воскресенье, 2 августа 2020
Феодосия
«Наводить порядок»: Поклонская хочет приехать в Феодосию со спецназом

фото © rambler.ru

Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала о желании приехать в Феодосию со спецназом для наведения порядка.

По ее словам, такая мысль появилась у нее после посещения города — «жемчужины Крыма с разнообразием достопримечательностей и уникальной природой».

«Но сегодня этот город просто выживает и вынужден терпеть такие безобразия, как выбросы канализации в море, строительство в прибрежной полосе, свалки», — пожаловалась парламентарий.

Поклонская добавила, что ситуацию в городе обостряет и деятельность «известного всему Крыму «застройщика» — специалиста по мошенничеству, у которого, наверное, «лицензия» на продолжение жульничества». Депутата возмутила его неприкосновенность и невидимость для правосудия.

Она пообещала передать свои предложения по улучшению инфраструктуры Феодосии главе полуострова Сергею Аксенову.

«Обещаю, что в свободное время буду лично наведываться на крымские пляжи с аналогичным визитом. А руководителям прибрежных районов и городов (...) рекомендую честно ответить самим себе: вы бы отдыхали на этих пляжах?» — подытожила она.

В тексте использованы материалы: lenta.ru

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