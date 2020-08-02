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«Наводить порядок»: Поклонская хочет приехать в Феодосию со спецназом
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Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала о желании приехать в Феодосию со спецназом для наведения порядка.
По ее словам, такая мысль появилась у нее после посещения города — «жемчужины Крыма с разнообразием достопримечательностей и уникальной природой».
«Но сегодня этот город просто выживает и вынужден терпеть такие безобразия, как выбросы канализации в море, строительство в прибрежной полосе, свалки», — пожаловалась парламентарий.
Поклонская добавила, что ситуацию в городе обостряет и деятельность «известного всему Крыму «застройщика» — специалиста по мошенничеству, у которого, наверное, «лицензия» на продолжение жульничества». Депутата возмутила его неприкосновенность и невидимость для правосудия.
Она пообещала передать свои предложения по улучшению инфраструктуры Феодосии главе полуострова Сергею Аксенову.
«Обещаю, что в свободное время буду лично наведываться на крымские пляжи с аналогичным визитом. А руководителям прибрежных районов и городов (...) рекомендую честно ответить самим себе: вы бы отдыхали на этих пляжах?» — подытожила она.
В тексте использованы материалы: lenta.ru
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«Наводить порядок»: Поклонская хочет приехать в Феодосию со спецназом
Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала о желании приехать в Феодосию со спецназом для наведения порядка.
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