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Происшествия

МВД проверят сообщения о нападении охранника с нагайкой на туристов в Крыму

17:03 воскресенье, 2 августа 2020
Ялта

Нашумевший в Сети факт нападения на отдыхающих охранником одного из крымских санаториев будет проверен полицией региона.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым.

«Мы данный факт проверим и примем решение в соответствии с законодательством», - сообщили в ведомстве, отметив, что от туристов заявление в полицию не поступало.

В субботу в соцсетях появилось видео, на котором мужчина с нагайкой пытается прогнать с пляжа на Южном берегу Крыма нескольких отдыхающих. По словам пользовательницы, разместившей видео, агрессивно настроенный человек является сотрудником одного из крымских санаториев. Автор видео утверждает, что сначала туристы вступили в словесный конфликт с мужчиной, а позже перешли на другой пляж, однако он отправился за ними, а позже достал нагайку и выбил из рук девушки телефон. По словам девушки, работник санатория еще и выбросил вещи семьи в море, чтобы прогнать их с пляжа, который якобы предназначен только для отдыха гостей места размещения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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