Мэр Ялты думает, что нападение с нагайкой на туристов на пляже - провокация

Мэр Ялты | фото © Крым.реалии

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт официально прокомментировал инцидент на пляже санатория «Форос».

Об этом сообщает отдел информационной политики Администрации города Ялта.

— Санаторий «Форос» — один их лучших в нашем регионе, там очень ответственный руководитель, хороший персонал, и то, что произошло больше похоже на провокацию с целью дискредитации и самой здравницы, и города Ялта, — отметил глава администрации города и добавил, что конфликт на самом деле начали отдыхающие, грубо общавшиеся с охранником и даже сбившие рукой его головной убор.

В настоящее время, продолжил глава администрации, руководством санатория «Форос» проводится служебное расследование произошедшего.

— Конфликт произошел на пляже, который имеет статус лечебного, и согласно действующему законодательству, доступ туда может быть ограничен. То есть находиться там могут только те, кто отдыхает в данной здравнице, — сообщил глава администрации города и добавил, что рядом с закрытой для посторонних территорией есть несколько карт пляжа, куда доступ открыт всем желающим.

Вместе с тем, подчеркнул Иван Имгрунт, подобное поведение охранника также недопустимо, необходимо было найти иные способы разрешения ситуации.

— Сервис и гостеприимство для нас превыше всего, и то, что произошло на пляже санатория «Форос» — случай вопиющий. Нападать на людей с плеткой категорически недопустимо. По сведениям руководства здравницы, данный охранник уволен. К сожалению, провокаторы были есть и будут, но противодействовать им нужно иными законными способами. К примеру, вызывать полицию, и также все фиксировать на видео, — заключил Иван Имгрунт.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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