Спорт
«Крымтеплица» сообщает о подписании контракта с экс-защитником украинской «Александрии»
На официальном сайте футбольного клуба «Крымтеплица» (Молодежное) сообщается о подписании контракта с 33-летним Антоном Шендриком, который до этого был защитником в украинском футбольном клубе «Александрия».
«В 2014 году в составе этой же команды стал серебряным призером турнира Первой лиги. ФК «Крымтеплица» рада приветствовать нового игрока!» – говорится в сообщении крымского футбольного клуба.
Комментарии самого Шендрика относительно перехода в «Крымтеплицу» отсутствуют.
Как пишет сайт «Футбол24», Шендрик защищал цвета «Александрии» с 2012 года. Всего за украинский клуб провел 147 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал две результативные передачи.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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