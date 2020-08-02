Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму выявили 28 новых случаев коронавируса ● Астролог предсказал вторую и третью волну коронавируса до конца года ● Минздрав России обещает массовую вакцинацию населения от COVID-19 в октябре ● Вступили в силу новые правила пересечения границы Крыма с Херсонщиной ● Пять новых случаев COVID-19 выявлено в Севастополе
Коронавирус за сутки выявлен у трех человек в Севастополе
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Три новых случаев коронавируса выявлено в Севастополе за прошедшие сутки.
Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
«По состоянию на утро 2 августа зарегистрированы три новых случая заболевания COVID-19. Двое заболевших – мужчины, приехавшие в Севастополь на заработки из других регионов России. Также диагноз подтвержден у одной из женщин, контактировавшей с ранее заболевшими», – говорится в сообщении.
Всего в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 351 человек. В стационарах находится 41 человек. Выздоровел 291 человек, 9 человек умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 155 человек, в городской больнице № 9 – 125. Под наблюдением по месту жительства – 343 человека.
В Крыму за прошедшие сутки выявлено 28 новых случаев. Всего в республике зарегистрировано 1269 случаев COVID-19. С выздоровлением из больниц выписано 923 пациента, из них шесть за прошедшие сутки. От вируса скончались 15 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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