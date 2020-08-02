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Общество

Какой сегодня праздник 2 августа

00:03 воскресенье, 2 августа 2020
Какой сегодня праздник 2 августа

фото © pixabay.com

Сегодня, 2 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День Воздушно-десантных войск (День ВДВ)

День Воздушно-десантных войск или День десантника отмечается в начале последнего месяца лета, а именно 2 августа. И об этом знает вся страна, ибо «голубые береты» отмечают свой день шумно и буйно, одним словом с размахом.

Между тем День десантника не является официальным выходным. Даже несмотря на важность его цели - повысить авторитет как Воздушно-десантных войск, так и вооруженных сил в целом.

В Украине же День десантника перенесли со 2 августа на 21 ноября - день архистратига Михаила, командира «божьего войска» и покровителя десантных войск ВСУ.

День железнодорожника

День железнодорожника, отмечаемый ежегодно в первое воскресенье августа в ряде стран — бывших республиках Советского Союза, ведет свою историю еще из 19 века. В жизни каждой страны железные дороги всегда играют особую роль. Они были и остаются главной транспортной артерией, связывающей воедино города.

Сейчас этот профессиональный праздник по праву можно назвать международным и поздравить всех, кто связан с железнодорожным делом в России, Беларуси, Кыргызстане. В других странах — бывших советских республиках — Дни работников железнодорожного транспорта установлены на другие даты.

Перунов день

В этот день было принято, что все мужчины, присутствующие на зачине, обязаны иметь при себе оружие (нож, топор, а если есть разрешение, то что-нибудь более подходящее). Во время зачина воины совершают торжественное шествие с песней. После славлений Перуну, воины приступают к освящению оружия: на щиты, положенные перед капищем, кладут мечи, топоры, копья, ножи, булавы и другое холодное оружие.

Также сегодня, 2 августа, отмечают такие праздники:

- День Воздушных сил Вооруженных сил Украины

- День памяти святого пророка Илии

- День оленя в Ненецком автономном округе

- День десантников и сил специальных операций ВС Беларуси

- День памяти погибших воинов-десантников разных времен и поколений в Украине

- День национального кино Азербайджана

- Ильин день

- День работников транспорта в Казахстане

- День сидения на подоконниках

- День рождения почтового ящика

- День Эвенкийской природы

- День книжки-раскраски (National Coloring Book Day) в США

- День сэндвич-мороженого (National Ice Cream Sandwich Day) в США

- День авиации Сербии

- Праздник урожая (Умуганура) в Руанде

Сегодня именины празднуют: Афанасий, Савва, Леонтий, Авраамий, Касьян, Аарон, Илья (Илия Пророк).

Что происходило 2 августа в прошлые годы

216 - великий военачальник древности, карфагенский полководец Ганнибал при Каннах нанес самое тяжелое поражение римлянам за всю их историю (эта битва: входит в 30-ку самых кровопролитных битв в истории человечества, доказала что численное преимущество при отсутствии военной грамотностиничто).

338 - битва при Херонееафиняне и беотийцы терпят поражение от армии Филиппа II, правителя Македонии.

461 - император Западной Римской империи Майориан был свергнут и убит своим офицером Рицимером, данное событиие считают началом конца империи.

1713 - начало колонизации Канады.

1776 - 13 североамериканских колоний подписали Декларацию независимости и таким образом де-юре отделились от Британской империи.

1790 - была проведена первая перепись населения США (население государства составило около 4 млн. человек, причем из них приблизительно шестая часть была рабами).

1812 - на южноукраинский город Одессу обрушилась эпидемия чумы, в результате скончался каждый 9-й житель города.

1824 - в Нью-Йорке появилась Пятая авеню, где в настоящее время расположены самые фешенебельные магазины.

1906 - основан гранд португальского футболаклуб «Порту».

1914 - император Российской империи Николай II своим манифестом объявил войну Германии.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 2 августа. Какие праздники будут завтра?

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