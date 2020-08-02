Происшествия
Из Керченского пролива подняли БРДМ: подробности операции
фото © Новости Крыма
Затонувшую во время патриотической акции боевую разведывательную десантную машину (БРДМ) удалось поднять из воды, в скором времени ее направят на восстановление.
Об этом сообщает пресс-служба межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество».
В сообщении отмечается, что из-за сложных погодных условий операцию по подъему БРДМ откладывали несколько раз. Вытащить машину из воды удалось только к ночи.
«Как только погода позволила, мы сразу вышли в море, – сообщили в организации. – Последние 700 метров давались особенно тяжело. Трос постоянно рвался, а лодки из-за волн и ветра двигались очень медленно».
Сейчас бронемашина ожидает отправки в Москву, где специалисты оценят размеры ущерба и проведут необходимые ремонтно-восстановительные работы.
Бронемашина была обнаружена в пяти километрах от берега на глубине восьми метров. Затонувшую бронемашину искали водолазы на протяжении пяти дней.
Как ранее сообщалось, причиной затопления БРДМ в Керченском проливе стали неблагоприятные погодные условия. Происшествие случилось 25 июля во патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года. Все находившиеся на борту лица были спасены.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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