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Происшествия

Из Керченского пролива подняли БРДМ: подробности операции

17:45 воскресенье, 2 августа 2020
Керчь
Из Керченского пролива подняли БРДМ: подробности операции

фото © Новости Крыма

Затонувшую во время патриотической акции боевую разведывательную десантную машину (БРДМ) удалось поднять из воды, в скором времени ее направят на восстановление.

Об этом сообщает пресс-служба межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество».

В сообщении отмечается, что из-за сложных погодных условий операцию по подъему БРДМ откладывали несколько раз. Вытащить машину из воды удалось только к ночи.

«Как только погода позволила, мы сразу вышли в море, – сообщили в организации. – Последние 700 метров давались особенно тяжело. Трос постоянно рвался, а лодки из-за волн и ветра двигались очень медленно».

Сейчас бронемашина ожидает отправки в Москву, где специалисты оценят размеры ущерба и проведут необходимые ремонтно-восстановительные работы.

Бронемашина была обнаружена в пяти километрах от берега на глубине восьми метров. Затонувшую бронемашину искали водолазы на протяжении пяти дней.

Как ранее сообщалось, причиной затопления БРДМ в Керченском проливе стали неблагоприятные погодные условия. Происшествие случилось 25 июля во патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года. Все находившиеся на борту лица были спасены.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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