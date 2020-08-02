Эксперты разрешили строить в Ялте школу на месте бывшего противотуберкулезного санатория

Администрация Ялты определилась со строительством школы и детского сада в 10-м микрорайоне.

Об этом сообщил глава администрации города Ялта Иван Имгрунт на встрече с инициативной группой жителей.

— Встречу мы проводим по поручению Главы Республики, хотя ранее мы уже неоднократно обсуждали вопрос строительства школы и детского сада на 10-м микрорайоне. Суть проблемы в том, что инициативная группа требует построить школу в том месте, где есть частная собственность — недострой, — открывая заседание, сообщил Иван Имгрунт и добавил, что судебные тяжбы с собственником недостроя могут затянуться на годы, а проектировать и строить нужно уже сейчас.

По словам градоначальника, под школу выбран участок в районе дома №6 по улице Санаторный въезд, который находится в муниципальной собственности.

— Доводы инициативной группы на предыдущей встрече, что строить нельзя, поскольку раньше, 25 лет назад, там был противотуберкулезный санаторий не имеют под собой оснований. 28 июля мы получили заключение Центра гигиены и эпидемиологии, палочка Коха отсутствует, строить можно, — отметил глава администрации, добавив, что по расчетам специалистов там расположится школа на 500 мест.

Рядом, сообщает отдел информационной политики администрации Ялты, на улице Тимирязева, будет возведен детский сад — земельный участок с кадастровым номером 90:25:010115:301 уже предоставлен ГКУ «Главное управление капитального строительства Республики Крым».

— Школу мы будем строить под выкуп, что согласовано с Главой Республики, а детский сад — за средства ФЦП. Проектирование обоих объектов должно быть завершено до конца года, а само строительство начнется в 2021-м, — уточнил Иван Имргунт и добавил, что также рядом с детским садом возможно будет возведено здание начальной школы.

Несмотря на сказанное главой администрации, некоторые общественники продолжали настаивать на том, чтобы школу построили на участке, где расположено недостроенное здание. — Недострои были отданы под приватизацию более 20 лет назад, никто тогда не возмущался, но как только был установлен забор, чтобы не допустить на опасные конструкции граждан, и в частности подростков, пошла волна возмущений, — рассказала представитель ООО «Специализированный застройщик «СМК ПЛЮС» Валентина Лаварько и добавила, что на территории также расположены незаконные гаражи, доступ к которым теперь перекрыт, что вызвало недовольство граждан.

Представитель компании также добавила, что согласно кадастровой карте вид разрешенного участка — гостиничное обслуживание, и что там будет построено одно восьмиэтажное здание, а не три, как писали некоторые граждане в социальных сетях.

— Все высшие судебные инстанции признали наше право на использование данного участка, — добавила она.

Присутствовавший на встрече депутат Ялтинского городского совета, в свою очередь, предложил создать рабочую группу с участием депутатов, администрации города и общественности по вопросу участка с недостроенным зданием.

— Вопрос строительства школы уже решен, детского сада также, по вопросу законности использования участка с недостроем — это другой вопрос, по которому мы можем создать рабочую группу и начать расследование. Пока вопрос остается открытым, — подчеркнул Олег Пихтерев.

Депутата поддержал и глава администрации Иван Имгрунт, сообщивший, что поручит специалистам ДИЗО и юристам изучить все основания для возможной подачи исковых заявлений по этому участку.

— О результатах членам инициативной группы будет сообщено письменно. И повторю еще раз, решение о строительстве школы на 500 мест и детского сада на 300 мест принято, и начнется уже в будущем году, — заключил Иван Имгрунт.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сами не могут: стратегию развития Феодосии разрабатывают в Екатеринбурге. Представители автономной некоммерческой организации Уралроспромэко и ООО «Архстройпроект-А» представили в администрации Феодосии мастер-план стратегического развития округа.

Какие изменения ждут крымчан в августе. Защита прав подпавших под сокращение на работе, новые тарифы ОСАГО, отмена разрешения на работу для студентов-иностранцев и другие нововведения последнего месяца лета.

В Евпатории пообещали построить детскую лечебницу «мирового уровня». На базе грязелечебницы «Мойнаки» и санатория «Родина»построят современный медицинский комплекс для оздоровления детей с различными патологиями и не только.

Все возрасты покорны: в Крыму увеличилось количество «взрослых» браков. На прошлой неделе в отделы крымских ЗАГСов регистрировали браки между парами в возрасте около 40 лет.