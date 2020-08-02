ДТП с автобусом в Севастополе: всех пострадавших детей выписали из больницы

фото © МЧС Севастополя

Шестерых детей, пострадавших в ДТП в Севастополе 1 августа, уже выписаны из больницы.

Об этом сообщили в городском управлении МЧС России.

«После проведения медицинского осмотра и оказания первой помощи, врачами было принято решение об организации амбулаторного лечения для всех детей, пострадавших в ДТП», – говорится в сообщении.

Как сообщает местное издание «Новый Севастополь» со ссылкой на департамент здравоохранения города, детей осмотрели хирурги, нейрохирурги и челюстно-лицевые хирурги.

«Все ребята – в удовлетворительном состоянии. Они выписаны из медучреждения», – говорится в сообщении.

Авария произошла 1 августа в Севастополе на мосту в районе улицы Пожарова: легковой автомобиль въехал в маршрутный автобус. В результате инцидента пострадали 14 человек.

В МВД России по Севастополю утверждают, что водитель легковушки был пьян.

На данный момент нет его публичных комментариев по поводу произошедшего.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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