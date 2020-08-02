Происшествия
ДТП с автобусом в Севастополе: всех пострадавших детей выписали из больницы
фото © МЧС Севастополя
Шестерых детей, пострадавших в ДТП в Севастополе 1 августа, уже выписаны из больницы.
Об этом сообщили в городском управлении МЧС России.
«После проведения медицинского осмотра и оказания первой помощи, врачами было принято решение об организации амбулаторного лечения для всех детей, пострадавших в ДТП», – говорится в сообщении.
Как сообщает местное издание «Новый Севастополь» со ссылкой на департамент здравоохранения города, детей осмотрели хирурги, нейрохирурги и челюстно-лицевые хирурги.
«Все ребята – в удовлетворительном состоянии. Они выписаны из медучреждения», – говорится в сообщении.
Авария произошла 1 августа в Севастополе на мосту в районе улицы Пожарова: легковой автомобиль въехал в маршрутный автобус. В результате инцидента пострадали 14 человек.
В МВД России по Севастополю утверждают, что водитель легковушки был пьян.
На данный момент нет его публичных комментариев по поводу произошедшего.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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