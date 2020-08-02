Что говорят в Крыму о страшной аварии на «Тавриде»

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Крымчан шокировало крупное ДТП в Белогорском районе, унесшее жизни девяти человек. В соцсетях многие связывают случившееся с особенностями новой трассы «Таврида».

ДТП случилось 31 июля рано утром. Следовавший по «Тавриде» микроавтобус «Мерседес Спринтер» врезался в КАМАЗ с прицепом. По факту ДТП возбудили два уголовных дела.

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что правоохранительные органы «смогут дать справедливую оценку и привлечь всех ответственных». «Это необходимо, в первую очередь, для того, чтобы избежать таких ужасных трагедий в будущем», – написал он в Фейсбуке.

Nikolay Bludov Ужасная очередная трагедия… Соболезнования родным и близким... Когда, наконец-то, будет контроль за водителями-междугородниками и транспортными средствами? Или ждем очередной трагедии...

Сергей Иванченко А почему перевозками занимался нелегальный перевозчик, это же не блаблакар – спринтер 18 человек, это явно кто-то организовывал, так же поездки из Сочи организовывают – 1800 рублей стоит, интернет кишит такими объявлениями. Где страховка на пассажиров? В Крыму делают лицензии на такси и при этом ни одна страховая не делает страховки для такси – ни один пассажир в крымском такси не застрахован!!! Вам рассказать, как проходят медосмотр или путевые листы как выписывают? Техосмотр автомобиля в интернете 500 рублей стоит, и с этим осмотром можно спокойно поставить на учет автомобиль – о чем мы вообще разговариваем, о какой безопасности речь идет?

Марина Белова Приведите трассу к нормальным условиям, должны быть зоны отдыха по трассе, чтобы водитель мог отдохнуть, вздремнуть хоть мин. 30, выпить кофе, и все изменится в лучшую сторону. По мнению ряда комментаторов, у новой трассы «Таврида» много недочетов и изъянов, которые и становятся причиной многочисленных ДТП со смертельным исходом.

Ilya Bolshedvorov Фуры постоянно стоят по трассе.

Виктор Попов Мы об этом предупреждали давно. Идиотский преступный проект-капкан.

Сергей Акимов Атаман За эти 5 лет, пока трасса строится, по статистике, на ней погибло больше людей, чем за 25 лет Украины. А когда ее достроят, что будет, если ее уже сейчас народ зовет дорогой в АД и дорогой смерти.

Ирина Игоревна ...Плохая аура у этой трассы((( Там все время аварии. Да, понятно, что человеческий фактор везде. Но люди гибнут(((

Aleksey Grek Я всегда говорил тем, кто «списывал» аварии с тяжелыми последствиями на «Тавриде», ссылаясь на низкую квалификацию водителей, то есть на человеческий фактор: «А что, по нашим горным трассам Севастополь – Ялта и Симферополь – Алушта – Ялта марсиане ездят?» Сравните статистику и учтите сложность горных трасс. И все поймете.

Некоторые участники обсуждения считают ошибкой само решение о строительстве новой трассы в Крыму.

Татьяна Малая Поддержу автора. «Таврида» – это, на мой взгляд, всего лишь функция, кратчайший (пока еще нет) путь из точки А в точку Б. Даже удовольствия от движения по хорошей дороге минимум, потому что видишь лишь отбойники и стены. По старой трассе едешь – наслаждаешься видами, дышишь лесом и степью, за час пути десяток раз цензурно и нецензурно подумаешь о том, как прекрасен Крым, остановишься на обочине сфотографировать. А на «Тавриде» Крыма нет. Голая функция и ноль эстетики…

Дмитрий Орехов ...Слишком дорогой «зеленой» ценой Крым заплатил за эту трассу. Дорога идет через леса в районе Севастополя, там собираются еще вырубить на 800 млн р. деревьев – это немыслимый экологический ущерб для Крыма. Уже причем не вспоминаем об уничтоженных 300 км лесополос. Истинному крымчанину действительно жалко убитые растения, животных, которые не смогут мигрировать и потеряли часть естественного обитания. А на счет качества, будет, конечно, комфортней и быстрее, щиты не везде, трасса вообще еще не готова полностью, выводы делать рановато.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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