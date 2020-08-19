Засуха: в Симферополе уже готовят графики подачи воды

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В Симферополе готовятся к введению ограничений водоснабжения.

Об этом со ссылкой на информированный источник пишет «Интерфакс».

«Графики будут вводиться», – сказал собеседник агентства. Официально эту информацию «Интерфаксу» пока не подтвердили ни в администрации Симферополя, ни на госпредприятии «Вода Крыма».

По словам, генерального директора ГУП РК «Вода Крыма» Владимира Баженова, сейчас вода жителям крымской столицы подается в штатном режиме. «Как только городская администрация примет решение о вводе этих графиков, мы эти графики будем обеспечивать», – цитирует Баженова агентство.

В то же время жители крымской столицы сообщают, что ограничения водоснабжения в ночное время суток в некоторых районах города уже начали действовать. Напор значительно снижается с полуночи до 6 утра.

По данным специалистов, запасы воды в водохранилищах, питающих Симферополь, продолжают уменьшаться.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что 2020 является самым засушливым годом на полуострове за последние 150 лет.

Аксенов в начале июля обратился к министру обороны России с просьбой о помощи в прокладке трубопровода от Тайганского водохранилища до Симферопольского. Специализированные подразделения проложили трубопровод, состоящий из 15 линий протяженностью по 60 километров каждая. Водовод торжественно запустили 10 августа. По официальным данным, по этому водоводу из Тайганского в Симферопольское водохранилище перебрасывается до 50 тысяч кубометров воды ежесуточно.

Для обеспечения Симферополя водой также были построены и введены в работу водоводы из Ивановского и Вилинского водозаборов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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