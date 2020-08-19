Водный кризис
Развитие сюжета: Эколог о «водных» решениях властей Крыма: а дальше что? ● В среду часть Симферополя останется без воды ● Симферополь и пригород останется без воды на сутки ● Питающее Севастополь водохранилище «усохло» еще на 5,7 млн кубов ● У Севастополя осталось воды на три с половиной месяца
Засуха: в Симферополе уже готовят графики подачи воды
фото © Новости Крыма
В Симферополе готовятся к введению ограничений водоснабжения.
Об этом со ссылкой на информированный источник пишет «Интерфакс».
«Графики будут вводиться», – сказал собеседник агентства. Официально эту информацию «Интерфаксу» пока не подтвердили ни в администрации Симферополя, ни на госпредприятии «Вода Крыма».
По словам, генерального директора ГУП РК «Вода Крыма» Владимира Баженова, сейчас вода жителям крымской столицы подается в штатном режиме. «Как только городская администрация примет решение о вводе этих графиков, мы эти графики будем обеспечивать», – цитирует Баженова агентство.
В то же время жители крымской столицы сообщают, что ограничения водоснабжения в ночное время суток в некоторых районах города уже начали действовать. Напор значительно снижается с полуночи до 6 утра.
По данным специалистов, запасы воды в водохранилищах, питающих Симферополь, продолжают уменьшаться.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что 2020 является самым засушливым годом на полуострове за последние 150 лет.
Аксенов в начале июля обратился к министру обороны России с просьбой о помощи в прокладке трубопровода от Тайганского водохранилища до Симферопольского. Специализированные подразделения проложили трубопровод, состоящий из 15 линий протяженностью по 60 километров каждая. Водовод торжественно запустили 10 августа. По официальным данным, по этому водоводу из Тайганского в Симферопольское водохранилище перебрасывается до 50 тысяч кубометров воды ежесуточно.
Для обеспечения Симферополя водой также были построены и введены в работу водоводы из Ивановского и Вилинского водозаборов.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Эколог о «водных» решениях властей Крыма: а дальше что?. Мероприятия, которые в последние месяцы предпринимают власти Крыма для решения вопроса дефицита воды, носят временный характер и не способны решить проблему глобально.
Туристы обвалили в Крыму местную мобильную связь. Небывалый поток отдыхающих в Крыму стал причиной перебоев мобильной связи и интернета в городах полуострова. «Высокие показатели» загруженности традиционно продемонстрировали курорты южного побережья.
В Севастополе потухнет Вечный огонь. В Севастополе на площади Нахимова отключат Вечный огонь. Он не будет гореть 18 и 19 августа.
Ремонтники приступили к благоустройству пяти из семи скверов Симферополя. Работы по благоустройству начались на пяти из семи общественных пространств, которые планировалось сделать в Симферополе в этом году.
Засуха: в Симферополе уже готовят графики подачи воды
В Симферополе готовятся к введению ограничений водоснабжения.
Скандал: в Крыму «накручивали» результаты в голосовании за гимн Симферополя
Новая попытка выбрать гимн Симферополя через голосование на сайте Общественного совета города закончилась скандалом.
Светлана Тихановская заявила о кровавом взятии Крыма
Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская не признала присоединение Крыма к России, и еще до беспорядков в Минске, рассказала о своем виденье этого события.
В Крыму - резкое падение числа новых заражений коронавирусом
За 18 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 13 случаев коронавирусной инфекции.
12 часов назад
В Крыму растет количество жертв коронавируса
10 часов назад
К Земле незаметно приблизился астероид видео
Астероид размером с автомобиль пролетел всего в 2950 километрах от Земли, что ниже почти всех искусственных спутников на орбите.