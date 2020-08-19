Вынесен приговор полицейским, избившим следователя в Алуште

Верховный суд Республики Крым вынес приговор бывшим и действующим сотрудникам полиции, напавшим на руководителя следственного отдела по Алуште.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«В соответствии с обвинительным заключением группа лиц, в состав которой вошли действующий и бывшие сотрудники правоохранительных органов, обвинялись в покушении на убийство руководителя следственного отдела по городу Алушта ГСУ СК России по Республике Крым. Мотивом послужило осуществление потерпевшим служебной деятельности, в частности организации и руководства предварительным следствием, направленным на привлечение к уголовной ответственности сотрудников органов внутренних дел ОМВД России по Алуште», – говорится в сообщении.

Один из подсудимых, который на момент совершения преступления являлся начальником отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Алуште, признан виновным в подстрекательстве и организации применения насилия, не опасного для жизни и здоровья. Двух других подсудимых суд признал виновными в умышленном причинении средней степени тяжести вреда здоровью, вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Вердиктом коллегии присяжных заседателей подсудимые А. Леснов, С. Старосельцев и Н. Пухов были признаны заслуживающими снисхождения. В связи с этим, при назначении наказания судом были учтены положения ст. 65 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой размер наказания не может превышать двух третей максимального срока, предусмотренного за совершенное преступление.

Все осужденные получили по три года лишения свободы. При этом подстрекателю нападения на следователя суд назначил дополнительное наказание – лишение права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Два жителя Челябинска осуждены в Крыму за незаконную банковскую деятельность. Два жителя Челябинска, которые вели незаконную банковскую деятельность в Крыму, приговорены Киевским районным судом Симферополя к условным срокам.

Дело об убийстве севастопольского застройщика прекратил суд. конце декабря 2018 года была зверски убита 58-летняя Наталия Ляшкова — собственница компаний «Омега-Консорциум» и «Омега-НВ», собиравшихся застроить побережье бухты Омега (Круглая).

Коммунальщикам грозит срок из-за гибели ребенка в ДТП на севере Крыма. К гибели маленькой девочки в ДТП в Джанкойском районе Крыма могла привести халатность работников местного МУПа, которые своевременно не убрали земляную насыпь с дороги после ремонта водопровода.

У симферопольского предпринимателя забрали более 240 пачек табачной продукции. Сотрудники Крымской таможни изъяли в симферопольском магазине более 240 пачек табака для кальяна и сигарет без акцизных марок.