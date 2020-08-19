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Власти пришли к «дикарям» в Крыму с жесткими проверками
Кадр из фильма Дикари | фото © www.film.ru
В Севастополе в популярном месте отдыха с палатками — знаменитом благодаря фильму «Дикари» Инжире — прошли рейды по пожарной безопасности.
Об итогах совместных мероприятий сообщила пресс-служба Севприроднадзора.
«В выходные рейды проводились в заказнике на мысе Айя. Здесь есть выделенная зона для отдыха с палатками, но костры запрещены. За нарушение режима заказника предусмотрена административная ответственность», — говорится в сообщении.
Вместе с сотрудниками МЧС и севастопольского лесничества ведомство вышло на проверку после того, как туристические стоянки привлекли внимание врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Он отметил «огромное количество палаток» и «каких-то непонятных строений» на лесном участке.
Как пояснили в пресс-службе главного управления природных ресурсов и экологии города, в урочище «Аязьма» Чернореченского участкового лесничества выделена общедоступная территория для отдыха, в том числе — с палатками.
«В соответствии с положением о данном заказнике есть рекреационная зона, но те палатки, которые установлены за ее пределами, подпадают под нарушение режима заказника. В таком случае уже выносятся протоколы об административном правонарушении», — отметили в ведомстве.
Несколько протоколов было составлено и по итогам этих рейдов.
Где именно можно стоять на Инжире, указано на этой схеме с сайта Севприроднадзора.
Напомним, в Севастополе с 14 августа на 21 день продлен особый противопожарный режим, при котором ограничено посещение леса, за исключением специально отведенных для этого мест.
В тексте использованы материалы: Форпост
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