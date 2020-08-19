Власти пришли к «дикарям» в Крыму с жесткими проверками

Кадр из фильма Дикари | фото © www.film.ru

В Севастополе в популярном месте отдыха с палатками — знаменитом благодаря фильму «Дикари» Инжире — прошли рейды по пожарной безопасности.

Об итогах совместных мероприятий сообщила пресс-служба Севприроднадзора.

«В выходные рейды проводились в заказнике на мысе Айя. Здесь есть выделенная зона для отдыха с палатками, но костры запрещены. За нарушение режима заказника предусмотрена административная ответственность», — говорится в сообщении.

Вместе с сотрудниками МЧС и севастопольского лесничества ведомство вышло на проверку после того, как туристические стоянки привлекли внимание врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Он отметил «огромное количество палаток» и «каких-то непонятных строений» на лесном участке.

Как пояснили в пресс-службе главного управления природных ресурсов и экологии города, в урочище «Аязьма» Чернореченского участкового лесничества выделена общедоступная территория для отдыха, в том числе — с палатками.

«В соответствии с положением о данном заказнике есть рекреационная зона, но те палатки, которые установлены за ее пределами, подпадают под нарушение режима заказника. В таком случае уже выносятся протоколы об административном правонарушении», — отметили в ведомстве.

Несколько протоколов было составлено и по итогам этих рейдов.

Где именно можно стоять на Инжире, указано на этой схеме с сайта Севприроднадзора.

Напомним, в Севастополе с 14 августа на 21 день продлен особый противопожарный режим, при котором ограничено посещение леса, за исключением специально отведенных для этого мест.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Суд в Севастополе оштрафовал директора военно-исторического музея. Мировой суд в Севастополе оштрафовал на 5 тысяч рублей директора ФГБУ «Севастопольский военно-исторический музей-заповедник» за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

Два жителя Челябинска осуждены в Крыму за незаконную банковскую деятельность. Два жителя Челябинска, которые вели незаконную банковскую деятельность в Крыму, приговорены Киевским районным судом Симферополя к условным срокам.

Дело об убийстве севастопольского застройщика прекратил суд. конце декабря 2018 года была зверски убита 58-летняя Наталия Ляшкова — собственница компаний «Омега-Консорциум» и «Омега-НВ», собиравшихся застроить побережье бухты Омега (Круглая).

Коммунальщикам грозит срок из-за гибели ребенка в ДТП на севере Крыма. К гибели маленькой девочки в ДТП в Джанкойском районе Крыма могла привести халатность работников местного МУПа, которые своевременно не убрали земляную насыпь с дороги после ремонта водопровода.