Власти Крыма захотели накупить ноутбуков для школ на 150 млн рублей

Министерство образования, науки и молодежи Крыма потратит 150 млн рублей на закупку ноутбуков для школ республики.

Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Отмечается, что победителю контракта предстоит закупить 612 ноутбуков для управленческого персонала, 204 ноутбука для учителей и 3 060 ноутбуков мобильного класса.

Ноутбуки должны быть произведены не позднее 2019 года. Ноутбуки для учителей и управленческого персонала примерно равны по характеристикам, только в компьютерах для персонала должно быть установлено запоминающее устройство большего объема. Ноутбуки мобильного класса могут быть менее мощными, но в форм-факторе трансформера, обладать меньшими габаритами и объемом запоминающего устройство. Также в них запрещена матрица типа TN.

Компании, которая получит контракт, предстоит поставить компьютеры к 1 декабря.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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