Власти Крыма распорядились изъять 50 участков и зданий в Коктебеле

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В поселке Коктебель в госсобственность изымут 53 земельных участка и здания.

Это необходимо для проведения реконструкции набережной курорта, говорится в проекте распоряжения Совмина Крыма, одобренном во вторник на заседании правительства региона.

В список недвижимости, которую переоформят из частной собственности в государственную, вошли 26 земельных участков, 23 нежилых здания и четыре других сооружения. Все объекты размещаются в центре поселка на улицах Ленина, Морской, Десантников, Лазурной и один участок на улице Арматлукской.

«Изъять для государственных нужд в целях реконструкции набережной в пгт Коктебель, город Феодосия, Республика Крым земельные участки и объекты недвижимого имущества, расположенные на территории городского округа Феодосия Республики Крым», - отмечается в документе.

В январе в Минстрое РК сообщали, что в ходе реконструкции набережной Коктебеля планируется изъять 43 земельных участка. Предполагается, что новая прогулочная зона составит около 12 км. Работы по проектированию и строительству проводятся в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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