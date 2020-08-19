В Москве пропал крымчанин

В Москве пропал житель Крыма.

Отделом МВД России по Первомайскому району устанавливается местонахождение без вести пропавшего гражданина Огиренко Александра Николаевича, 14.05.1972 г.р., уроженца пгт. Первомайское Первомайского района Крымской области УССР, зарегистрированного по адресу: Республика Крым, Первомайский район, пгт. Первомайское, ул. Комсомольская, который в 2006 году уехал в г. Москва и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы: рост 181 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые, размер обуви 43, шрамов, родимых пятен, татуировок на теле нет, имеются переломы кистей обеих рук, травма в виде обморожения левого колена. Был одет в кожаную куртку-пиджак черного цвета, рубашку голубого цвета, черные классические брюки и черные туфли, при себе имел паспорт гражданина Украины.

ОМВД России по Первомайскому району обращается ко всем, кому известна какая-либо информация о местонахождении пропавшего, с просьбой сообщить по адресу: 296300, пгт. Первомайское, ул. Щорса 31, в дежурную часть или в отделение уголовного розыска Отдела МВД России по Первомайскому району по телефонам: +7 (978) 142-76-90, +7 (978) 737-03-31 или 102 (с мобильного 020).

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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