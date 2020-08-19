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Власть

В Крыму выставили на продажу пансионат всего за полмиллиона долларов

14:55 среда, 19 августа 2020
В Крыму выставили на продажу пансионат всего за полмиллиона долларов

фото © Новости Крыма

Распорядительная дирекция имущества Крыма выставила на продажу пансионат «Икар» в селе Рыбачье (Алушта).

По данным Корпорации развития Крыма, цена на пансионат составляет почти 40 млн рублей.

«Пансионат «Икар» расположен в центре курортного поселка Рыбачье, в юго-восточной части Большой Алушты, на территории парка, в 350 метрах от пляжа. Пансионат состоит из двух четырехэтажных спальных корпусов рассчитанных на 360 мест. Начальная цена продажи имущества – 39,6 млн рублей», – говорится в сообщении.

В корпорации обратили внимание, что каждый желающий купить пансионат может подать заявку на участие в аукционе до 4 сентября 2020 года. Сам аукцион пройдет 9 сентября.

Ранее Распорядительная дирекция имущества Крыма выставила на электронный аукцион базу отдыха «Прибой» в Коктебеле (Феодосия) за 77 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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