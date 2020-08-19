В Крыму - резкое падение числа новых заражений коронавирусом

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За 18 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 13 случаев коронавирусной инфекции.

Восемь из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 3 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 – при скрининге здорового населения (в том числе 1 - прибывший из другого субъекта).

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1833 случая новой коронавирусной инфекции. 83 из них завозные из-за границы, 115 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1374 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 261 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2694 человека. Выздоровевших за весь период – 1275 человек.

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