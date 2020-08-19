Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Больницу в Армянске переоборудовали под ковидный госпиталь ● Скончавшуюся от COVID медсестру из Севастополя наградят посмертно ● Коронавирус в Севастополе: Развожаев поручил усилить проверки гостиниц и кафе ● Пациентов с пневмонией в Крыму будут сразу изолировать в ковидных госпиталях ● Российские туристы возвращаются домой из Крыма зараженными COVID-19
В Крыму - резкое падение числа новых заражений коронавирусом
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За 18 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 13 случаев коронавирусной инфекции.
Восемь из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 3 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 – при скрининге здорового населения (в том числе 1 - прибывший из другого субъекта).
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1833 случая новой коронавирусной инфекции. 83 из них завозные из-за границы, 115 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1374 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 261 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2694 человека. Выздоровевших за весь период – 1275 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Скончавшуюся от COVID медсестру из Севастополя наградят посмертно. В Севастополе вручат первую медаль имени Даши Севастопольской. Ее решено было присвоить посмертно медсестре, которая скончалась от COVID-19, Пелагее Мазуровой.
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Российские туристы возвращаются домой из Крыма зараженными COVID-19. После отпусков в Крыму и Краснодарском крае 13 жителей Тюмени вернулись домой с новой коронавирусной инфекцией, сообщил региональный оперативный штаб региона, пишет портал 72.ru.
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В Крыму - резкое падение числа новых заражений коронавирусом
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