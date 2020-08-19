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Коронавирус в Крыму

В Крыму растет количество жертв коронавируса

11:25 среда, 19 августа 2020
В Крыму растет количество жертв коронавируса

фото © zdrav.expert

В Республике Крым умер еще один пациент с коронавирусом.

Об этом сообщает региональное Министерство здравоохранения. На данный момент общее количество жертв коронавируса в Крыму достигло 24 человек.

Под медицинским наблюдением на данный момент находятся 1093 человека, из них 12 на дому, 817 в стационарах и изолированы в обсерватор 264 человека.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, за минувшие сутки в Республике Крым выявлено 13 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 достигло 1833 человек.

Накануне появилось сообщение, что в Республике Крым сразу два человека умерли от коронавируса. В Севастополе жертвой болезни стала медсестра, работавшая в «красной зоне».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Больницу в Армянске переоборудовали под ковидный госпиталь. Армянскую городскую больницу переоборудовали под госпиталь для приема зараженных коронавирусом.

Скончавшуюся от COVID медсестру из Севастополя наградят посмертно. В Севастополе вручат первую медаль имени Даши Севастопольской. Ее решено было присвоить посмертно медсестре, которая скончалась от COVID-19, Пелагее Мазуровой.

Пациентов с пневмонией в Крыму будут сразу изолировать в ковидных госпиталях. Министерство здравоохранения Республики Крым изменило маршрутизацию пациентов с диагнозом «внегоспитальная пневмония» – теперь они отправляются для лечения коронавируса даже без подтвержденного теста.

Российские туристы возвращаются домой из Крыма зараженными COVID-19. После отпусков в Крыму и Краснодарском крае 13 жителей Тюмени вернулись домой с новой коронавирусной инфекцией, сообщил региональный оперативный штаб региона, пишет портал 72.ru.

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