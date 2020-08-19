В Крыму растет количество жертв коронавируса

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В Республике Крым умер еще один пациент с коронавирусом.

Об этом сообщает региональное Министерство здравоохранения. На данный момент общее количество жертв коронавируса в Крыму достигло 24 человек.

Под медицинским наблюдением на данный момент находятся 1093 человека, из них 12 на дому, 817 в стационарах и изолированы в обсерватор 264 человека.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, за минувшие сутки в Республике Крым выявлено 13 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 достигло 1833 человек.

Накануне появилось сообщение, что в Республике Крым сразу два человека умерли от коронавируса. В Севастополе жертвой болезни стала медсестра, работавшая в «красной зоне».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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