В Крыму пенсионерка обокрала 82-летнего старика

В Симферополе на 71-летнюю женщину завели уголовное дело за кражу кошелька у 82-летнего пенсионера.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу.

Оказалось, что престарелый мужчина во время похода за покупками оставил свой кошелек с 30-ю тыс. рублей на прилавке магазина. Его сбережения вскоре привлекли внимание одной из посетительниц, которая не захотела расставаться с деньгами и присвоила их себе.

Чтобы вернуть нажитое, мужчина обратился в полицию. Правоохранители разыскали преступницу, обнаружив у нее дома чужой кошелек.

«Пенсионерка чистосердечно призналась в совершении данного преступления. В квартире подозреваемой сотрудниками полиции проведен осмотр, в ходе которого было обнаружено и изъято имущество, находившееся в похищенном кошельке, а именно деньги, монеты и банковские карты на имя заявителя», - рассказали в отделении МВД.

За кражу крупной суммы денег женщине грозит наказание до пяти лет тюрьмы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

На прошлой неделе сообщалось, что 69-летняя жительница Симферополя невольно стала фигурантом уголовного дела по статье о краже, забрав забытые деньги в одном из банкоматов города. Пенсионерка была задержана полицейскими по «горячим следам», которым она призналась, что забрала «бесхозные» деньги.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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