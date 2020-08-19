Происшествия
В Крыму пенсионерка обокрала 82-летнего старика
В Симферополе на 71-летнюю женщину завели уголовное дело за кражу кошелька у 82-летнего пенсионера.
Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу.
Оказалось, что престарелый мужчина во время похода за покупками оставил свой кошелек с 30-ю тыс. рублей на прилавке магазина. Его сбережения вскоре привлекли внимание одной из посетительниц, которая не захотела расставаться с деньгами и присвоила их себе.
Чтобы вернуть нажитое, мужчина обратился в полицию. Правоохранители разыскали преступницу, обнаружив у нее дома чужой кошелек.
«Пенсионерка чистосердечно призналась в совершении данного преступления. В квартире подозреваемой сотрудниками полиции проведен осмотр, в ходе которого было обнаружено и изъято имущество, находившееся в похищенном кошельке, а именно деньги, монеты и банковские карты на имя заявителя», - рассказали в отделении МВД.
За кражу крупной суммы денег женщине грозит наказание до пяти лет тюрьмы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.
На прошлой неделе сообщалось, что 69-летняя жительница Симферополя невольно стала фигурантом уголовного дела по статье о краже, забрав забытые деньги в одном из банкоматов города. Пенсионерка была задержана полицейскими по «горячим следам», которым она призналась, что забрала «бесхозные» деньги.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе рецидивистка ударила мужчину ножом в грудь. Совместное распитие алкогольных напитков закончилось для 56-летнего симферопольца ножевым ранением.
Жители Карелии украли у евпаторийца 723 тысячи рублей и скрылись в Анапе. Двое жителей Карелии вскрыли автомобиль евпаторийца и похитили у него 723 тысячи рублей.
Житель Крыма возил в багажнике авто почти миллион рублей, в итоге их украли. Житель Евпатории хранил в багажнике автомобиля более 700 тысячи рублей. И их у него украли.
В Крыму пенсионерка случайно обокрала девушку через банкомат. 69-летняя жительница Симферополя невольно стала фигурантом уголовного дела по статье о краже, забрав забытые деньги в одном из банкоматов города.
В Крыму - резкое падение числа новых заражений коронавирусом
За 18 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 13 случаев коронавирусной инфекции.
Крымские единороссы открестились от поехавшего за украинским паспортом членом своей партии
Экс-член ялтинского отделения «ЕР», попав в Конотоп, заявил об украинском статусе Крыма.
Годовой доход Поклонской вырос до 5,4 млн рублей
Доходы депутата Госдумы России от Крыма, бывшего прокурора полуострова Натальи Поклонской за год выросли на 700 тысяч.
В Крыму разгромили занимавший три парковочных места элитный лимузин
Владелец только приобрел автомобиль, чтобы организовать на полуострове бизнес.
19 часов назад
В Крыму объявлено экстренное предупреждение
19 часов назад
В Крыму мама пыталась убить свою дочь накануне свадьбы
18 часов назад
«Решили впихнуть в август весь сезон»: в Крыму запретили митинги, но разрешили фестивали
В Крыму в условиях продолжающейся эпидемии коронавирусной инфекции разрешили проводить фестивали – но не все. Глава Крыма Сергей Аксенов внес исключения в собственный указ о «режиме повышенной готовности» ради трех крупных российских фестивалей – Koktebel Jazz Party и Rap Koktebel в августе и «Тавриды-АРТ» в сентябре.