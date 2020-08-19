Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.4
воздух +29
море +24

Происшествия

В Крыму пенсионерка обокрала 82-летнего старика

10:41 среда, 19 августа 2020

В Симферополе на 71-летнюю женщину завели уголовное дело за кражу кошелька у 82-летнего пенсионера.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу.

Оказалось, что престарелый мужчина во время похода за покупками оставил свой кошелек с 30-ю тыс. рублей на прилавке магазина. Его сбережения вскоре привлекли внимание одной из посетительниц, которая не захотела расставаться с деньгами и присвоила их себе.

Чтобы вернуть нажитое, мужчина обратился в полицию. Правоохранители разыскали преступницу, обнаружив у нее дома чужой кошелек.

«Пенсионерка чистосердечно призналась в совершении данного преступления. В квартире подозреваемой сотрудниками полиции проведен осмотр, в ходе которого было обнаружено и изъято имущество, находившееся в похищенном кошельке, а именно деньги, монеты и банковские карты на имя заявителя», - рассказали в отделении МВД.

За кражу крупной суммы денег женщине грозит наказание до пяти лет тюрьмы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

На прошлой неделе сообщалось, что 69-летняя жительница Симферополя невольно стала фигурантом уголовного дела по статье о краже, забрав забытые деньги в одном из банкоматов города. Пенсионерка была задержана полицейскими по «горячим следам», которым она призналась, что забрала «бесхозные» деньги.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе рецидивистка ударила мужчину ножом в грудь. Совместное распитие алкогольных напитков закончилось для 56-летнего симферопольца ножевым ранением.

Жители Карелии украли у евпаторийца 723 тысячи рублей и скрылись в Анапе. Двое жителей Карелии вскрыли автомобиль евпаторийца и похитили у него 723 тысячи рублей.

Житель Крыма возил в багажнике авто почти миллион рублей, в итоге их украли. Житель Евпатории хранил в багажнике автомобиля более 700 тысячи рублей. И их у него украли.

В Крыму пенсионерка случайно обокрала девушку через банкомат. 69-летняя жительница Симферополя невольно стала фигурантом уголовного дела по статье о краже, забрав забытые деньги в одном из банкоматов города.

Коронавирус в Крыму
В Крыму - резкое падение числа новых заражений коронавирусом

В Крыму - резкое падение числа новых заражений коронавирусом

За 18 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 13 случаев коронавирусной инфекции.

Власть
Крымские единороссы открестились от поехавшего за украинским паспортом членом своей партии

Крымские единороссы открестились от поехавшего за украинским паспортом членом своей партии

Экс-член ялтинского отделения «ЕР», попав в Конотоп, заявил об украинском статусе Крыма.

Власть
Годовой доход Поклонской вырос до 5,4 млн рублей

Годовой доход Поклонской вырос до 5,4 млн рублей

Доходы депутата Госдумы России от Крыма, бывшего прокурора полуострова Натальи Поклонской за год выросли на 700 тысяч.

Курортный сезон
«Решили впихнуть в август весь сезон»: в Крыму запретили митинги, но разрешили фестивали

«Решили впихнуть в август весь сезон»: в Крыму запретили митинги, но разрешили фестивали

В Крыму в условиях продолжающейся эпидемии коронавирусной инфекции разрешили проводить фестивали – но не все. Глава Крыма Сергей Аксенов внес исключения в собственный указ о «режиме повышенной готовности» ради трех крупных российских фестивалей – Koktebel Jazz Party и Rap Koktebel в августе и «Тавриды-АРТ» в сентябре.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации