Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Один человек скончался от COVID-19 в Севастополе ● В Крыму растет количество жертв коронавируса ● В Крыму - резкое падение числа новых заражений коронавирусом ● Больницу в Армянске переоборудовали под ковидный госпиталь ● Скончавшуюся от COVID медсестру из Севастополя наградят посмертно
В Краснодарском крае продлен режим повышенной готовности
В Краснодарском крае режим повышенной готовности из-за пандемии коронавирусной инфекции продлен до 3 сентября.
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на правительство края. Глава субъекта Вениамин Кондратьев уже подписал соответствующее постановление.
«Это необходимая мера — впереди у нас бархатный сезон, мы должны держать ситуацию на контроле», - заявил Кондратьев.
В целом же он отметил, что ситуация с коронавирусом в регионе стабильная – уже выздоровело более 8,4 тысяч пациентов.
Параллельно с этим в постановлении отмечается, что разрешено проведение торжественных мероприятий 1 сентября. Однако, в них смогут принять участие только учащиеся 1, 9 и 11 классов, а также студенты первых курсов профессиональных образовательных организаций.
Напомним, в начале августа в Краснодарском крае зафиксировали суточный антирекорд по количеству лиц зараженных коронавирусом: за 1 августа инфекцию диагностировали у 108 человек. Случаи заражения были выявлены в 22 городах региона.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму растет количество жертв коронавируса. В Республике Крым умер еще один пациент с коронавирусом.
В Крыму - резкое падение числа новых заражений коронавирусом. За 18 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 13 случаев коронавирусной инфекции.
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