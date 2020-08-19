В Краснодарском крае продлен режим повышенной готовности

В Краснодарском крае режим повышенной готовности из-за пандемии коронавирусной инфекции продлен до 3 сентября.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на правительство края. Глава субъекта Вениамин Кондратьев уже подписал соответствующее постановление.

«Это необходимая мера — впереди у нас бархатный сезон, мы должны держать ситуацию на контроле», - заявил Кондратьев.

В целом же он отметил, что ситуация с коронавирусом в регионе стабильная – уже выздоровело более 8,4 тысяч пациентов.

Параллельно с этим в постановлении отмечается, что разрешено проведение торжественных мероприятий 1 сентября. Однако, в них смогут принять участие только учащиеся 1, 9 и 11 классов, а также студенты первых курсов профессиональных образовательных организаций.

Напомним, в начале августа в Краснодарском крае зафиксировали суточный антирекорд по количеству лиц зараженных коронавирусом: за 1 августа инфекцию диагностировали у 108 человек. Случаи заражения были выявлены в 22 городах региона.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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