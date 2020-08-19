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Власть

Украина решила оштрафовать Россию за полеты над Крымом

20:16 среда, 19 августа 2020
Украина решила оштрафовать Россию за полеты над Крымом

фото © Крыминформ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Госавиаслужба страны с 2014 года вела учет полетов российских бортов над Крымом и готова выставить штраф за это.

Об этом сообщают украинские СМИ.

«С 2014 года наша Госавиаслужба вынесла 107 тысяч постановлений о наложении штрафов на 14,5 миллиардов гривен (около 40 миллиардов рублей – ред.) за то, что российские авиакомпании летают на территорию Крыма», - сказал Денис Шмыгаль.

Он также заявил о том, что произойдет разрыв соглашения о радионавигационном обеспечении и соглашений, которые касаются гражданской авиации.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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