Украина решила оштрафовать Россию за полеты над Крымом

фото © Крыминформ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Госавиаслужба страны с 2014 года вела учет полетов российских бортов над Крымом и готова выставить штраф за это.

Об этом сообщают украинские СМИ.

«С 2014 года наша Госавиаслужба вынесла 107 тысяч постановлений о наложении штрафов на 14,5 миллиардов гривен (около 40 миллиардов рублей – ред.) за то, что российские авиакомпании летают на территорию Крыма», - сказал Денис Шмыгаль.

Он также заявил о том, что произойдет разрыв соглашения о радионавигационном обеспечении и соглашений, которые касаются гражданской авиации.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Более 46 тысяч симферопольцев подали заявление на льготный проезд. Более 46 тысяч симферопольцев с 1 июля подали заявление на оформление льготного проезда в общественном транспорте.

В Крыму начали планировать территорию для обхода Симферополя в сторону ЮБК. Министерство транспорта Крыма совместно с администрацией Симферопольского района и подрядчиками планируют территорию для будущего юго-восточного обхода Симферополя.

Крым закупит больше 200 муниципальных автобусов. Республика Крым закупит больше 200 новых автобусов, которые выйдут на социально важные маршруты в муниципалитетах.

На Крымском мосту установили новый рекорд автотрафика. уточный автотрафик по Крымскому мосту 15 августа составил почти 36,4 тыс. автомобилей, это рекордный показатель за историю его существования, сообщили в пресс-службе Росавтодора по Крыму.