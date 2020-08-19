Власть
Украина решила оштрафовать Россию за полеты над Крымом
фото © Крыминформ
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Госавиаслужба страны с 2014 года вела учет полетов российских бортов над Крымом и готова выставить штраф за это.
Об этом сообщают украинские СМИ.
«С 2014 года наша Госавиаслужба вынесла 107 тысяч постановлений о наложении штрафов на 14,5 миллиардов гривен (около 40 миллиардов рублей – ред.) за то, что российские авиакомпании летают на территорию Крыма», - сказал Денис Шмыгаль.
Он также заявил о том, что произойдет разрыв соглашения о радионавигационном обеспечении и соглашений, которые касаются гражданской авиации.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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