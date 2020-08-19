Власть
У симферопольского предпринимателя забрали более 240 пачек табачной продукции
Сотрудники Крымской таможни изъяли в симферопольском магазине более 240 пачек табака для кальяна и сигарет без акцизных марок.
Об этом сообщила пресс-служба Крымской таможни.
«В ходе осмотра помещения у индивидуального предпринимателя было выявлено 193 пачки табака для кальяна производства Турции, а также 56 пачек сигарет с фильтром торговых марок Marlboro и Milano, на которых отсутствовали российские акцизные марки, а также знаки системы маркировки табачных изделий», – говорится в сообщении.
Незаконно ввезенная табачная продукция изъята из оборота. Назначена товароведческая экспертиза. По данному факту сотрудники таможни возбудили дело об административном правонарушении по статье 16.21 КоАП РФ – незаконные пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка.
Ранее сообщалось, что таможенники возбудили два уголовных дела по факту создания фиктивной фирмы. Одно дело возбуждено в отношении крымчанина, который предоставил свои документы для создания юрлица, а второе – в отношении организатора преступления.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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