У симферопольского предпринимателя забрали более 240 пачек табачной продукции

Сотрудники Крымской таможни изъяли в симферопольском магазине более 240 пачек табака для кальяна и сигарет без акцизных марок.

Об этом сообщила пресс-служба Крымской таможни.

«В ходе осмотра помещения у индивидуального предпринимателя было выявлено 193 пачки табака для кальяна производства Турции, а также 56 пачек сигарет с фильтром торговых марок Marlboro и Milano, на которых отсутствовали российские акцизные марки, а также знаки системы маркировки табачных изделий», – говорится в сообщении.

Незаконно ввезенная табачная продукция изъята из оборота. Назначена товароведческая экспертиза. По данному факту сотрудники таможни возбудили дело об административном правонарушении по статье 16.21 КоАП РФ – незаконные пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка.

Ранее сообщалось, что таможенники возбудили два уголовных дела по факту создания фиктивной фирмы. Одно дело возбуждено в отношении крымчанина, который предоставил свои документы для создания юрлица, а второе – в отношении организатора преступления.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус в Севастополе: Развожаев поручил усилить проверки гостиниц и кафе. Временно исполняющий обязанности главы правительства Севастополя Михаил Развожаев поручил увеличить число проверок гостиниц и кафе на предмет выполнения санитарных требований в период пандемии.

Суд наказал администрацию Ленинского района Крыма. Суд назначил наказание администрации Ленинского района за несвоевременный ответ на мотивированный запрос государственного земельного инспектора Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.

Сотрудника ДПС в Крыму осудили на 3,5 года тюрьмы за взятки. Инспектора сакского ГИБДД отправят на 3,5 года в тюрьму за 300 тыс. рублей, который он получил взятками.

Полиция Крыма ищет свидетелей смертельного ДТП годичной давности. В рамках расследования уголовного дела сотрудники полиции разыскивают очевидцев ДТП, произошедшего год назад на трассе Симферополь-Ялта.