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У симферопольского предпринимателя забрали более 240 пачек табачной продукции

Сотрудники Крымской таможни изъяли в симферопольском магазине более 240 пачек табака для кальяна и сигарет без акцизных марок.

Об этом сообщила пресс-служба Крымской таможни.

«В ходе осмотра помещения у индивидуального предпринимателя было выявлено 193 пачки табака для кальяна производства Турции, а также 56 пачек сигарет с фильтром торговых марок Marlboro и Milano, на которых отсутствовали российские акцизные марки, а также знаки системы маркировки табачных изделий», – говорится в сообщении.

Незаконно ввезенная табачная продукция изъята из оборота. Назначена товароведческая экспертиза. По данному факту сотрудники таможни возбудили дело об административном правонарушении по статье 16.21 КоАП РФ – незаконные пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка.

Ранее сообщалось, что таможенники возбудили два уголовных дела по факту создания фиктивной фирмы. Одно дело возбуждено в отношении крымчанина, который предоставил свои документы для создания юрлица, а второе – в отношении организатора преступления.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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