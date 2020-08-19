Туристы забронировали около 90 процентов номеров в крымских отелях на август

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Туристы забронировали около 90% номеров в средствах размещения в Крыму на август.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма Республики Крым.

«На август 2020 года в санаторно-курортных организациях республики забронировано около 90% номеров. Уровень бронирования на сентябрь-октябрь также высокий и составляет на сегодня 70-80%», – цитирует газета «Известия» пресс-службу министерства.

Власти полагают, что количество туристов, которые отдохнут в Крыму в августе, увеличится по сравнению с показателями июля. В министерстве напомнили, что тогда в республике отдохнуло чуть больше 1,4 млн туристов, в августе курорты ожидают не менее 1,8 млн человек.

Вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Александр Курносов считает, что спрос на внутренний туризм с открытием границ снизился несущественно. По его мнению, спрос уже «настолько высокий, что его вряд ли может что-то снизить, кроме еще одной волны эпидемии».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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