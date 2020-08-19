Курортный сезон
Развитие сюжета: Архитектор назвал основную проблему Черноморского побережья ● Специалисты назвали новую схему мошенничества в туристический сезон ● «Решили впихнуть в август весь сезон»: в Крыму запретили митинги, но разрешили фестивали ● Нет спасателей и документов: власти Крыма выявили нарушения на пляжах ● Эксперты призывают не сравнивать курорты Крыма с зарубежными
Туристы забронировали около 90 процентов номеров в крымских отелях на август
фото © pixabay.com
Туристы забронировали около 90% номеров в средствах размещения в Крыму на август.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма Республики Крым.
«На август 2020 года в санаторно-курортных организациях республики забронировано около 90% номеров. Уровень бронирования на сентябрь-октябрь также высокий и составляет на сегодня 70-80%», – цитирует газета «Известия» пресс-службу министерства.
Власти полагают, что количество туристов, которые отдохнут в Крыму в августе, увеличится по сравнению с показателями июля. В министерстве напомнили, что тогда в республике отдохнуло чуть больше 1,4 млн туристов, в августе курорты ожидают не менее 1,8 млн человек.
Вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Александр Курносов считает, что спрос на внутренний туризм с открытием границ снизился несущественно. По его мнению, спрос уже «настолько высокий, что его вряд ли может что-то снизить, кроме еще одной волны эпидемии».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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