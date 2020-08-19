Туристы обвалили в Крыму местную мобильную связь

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Небывалый поток отдыхающих в Крыму стал причиной перебоев мобильной связи и интернета в городах полуострова. «Высокие показатели» загруженности традиционно продемонстрировали курорты южного побережья.

Популярный блогер Алена Бардовская в очередной раз убедилась, как трудно пользоваться мобильным интернетом в летней Ялте. На своем youtube-канале девушка разместила видео, в котором пожаловалась на качество связи, а точнее – на ее отсутствие.

«Сообщения вечером даже не отправляются. Настолько много здесь людей. Кроме того, невозможно провести прямой эфир, потому как интернета просто нет», – рассказала Бардовская.

Проблема «обрушения» мобильного интернета и связи для Крыма не нова. Как правило, такие казусы провоцирует большое скопление людей, а точнее интернет-пользователей. В этом случае сотовые вышки просто не справляются.

«Сейчас станции перегружены, особенно в курортных городах. Поэтому бывает, что интернет не корректно работает», – сообщили ForPost представители одного из мобильных операторов в Крыму.

По информации минсвязи Крыма в настоящее время оператором мобильной связи ООО «К-телеком» поэтапно строит 14 базовых станций.

Отмечается, что в 2020 году в республике построены и введены в эксплуатацию три базовые станции сотовой связи, а также две мини-базовых станции на территории Ялтинской городской больницы.

Кроме того, в Крыму (включая Севастополь) «К-телеком» проводит работы по дооборудованию базовых станций средствами подвижной радиотелефонной связи, что позволит существенно расширить предоставление услуги связи в стандарте LTE (4G).

Ранее сообщалось о том, как изменятся цены на интернет в Крыму. Эксперты прогнозируют, что цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15% за 2020 год.

Напомним, туристы не спешат покидать Крым. Сейчас прилетает больше человек, чем улетает.

В тексте использованы материалы: Форпост

В тексте использованы материалы: Форпост

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