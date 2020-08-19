Курортный сезон
Развитие сюжета: Туристы забронировали около 90 процентов номеров в крымских отелях на август ● Архитектор назвал основную проблему Черноморского побережья ● Специалисты назвали новую схему мошенничества в туристический сезон ● «Решили впихнуть в август весь сезон»: в Крыму запретили митинги, но разрешили фестивали ● Нет спасателей и документов: власти Крыма выявили нарушения на пляжах
Туристы обвалили в Крыму местную мобильную связь
фото © Форпост
Небывалый поток отдыхающих в Крыму стал причиной перебоев мобильной связи и интернета в городах полуострова. «Высокие показатели» загруженности традиционно продемонстрировали курорты южного побережья.
Популярный блогер Алена Бардовская в очередной раз убедилась, как трудно пользоваться мобильным интернетом в летней Ялте. На своем youtube-канале девушка разместила видео, в котором пожаловалась на качество связи, а точнее – на ее отсутствие.
«Сообщения вечером даже не отправляются. Настолько много здесь людей. Кроме того, невозможно провести прямой эфир, потому как интернета просто нет», – рассказала Бардовская.
Проблема «обрушения» мобильного интернета и связи для Крыма не нова. Как правило, такие казусы провоцирует большое скопление людей, а точнее интернет-пользователей. В этом случае сотовые вышки просто не справляются.
«Сейчас станции перегружены, особенно в курортных городах. Поэтому бывает, что интернет не корректно работает», – сообщили ForPost представители одного из мобильных операторов в Крыму.
По информации минсвязи Крыма в настоящее время оператором мобильной связи ООО «К-телеком» поэтапно строит 14 базовых станций.
Отмечается, что в 2020 году в республике построены и введены в эксплуатацию три базовые станции сотовой связи, а также две мини-базовых станции на территории Ялтинской городской больницы.
Кроме того, в Крыму (включая Севастополь) «К-телеком» проводит работы по дооборудованию базовых станций средствами подвижной радиотелефонной связи, что позволит существенно расширить предоставление услуги связи в стандарте LTE (4G).
Ранее сообщалось о том, как изменятся цены на интернет в Крыму. Эксперты прогнозируют, что цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15% за 2020 год.
Напомним, туристы не спешат покидать Крым. Сейчас прилетает больше человек, чем улетает.
В тексте использованы материалы: Форпост
В тексте использованы материалы: Форпост
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