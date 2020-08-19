Светлана Тихановская заявила о кровавом взятии Крыма

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Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская не признала присоединение Крыма к России, и еще до беспорядков в Минске, рассказала о своем виденье этого события.

Она считает, что полуостров стал российской территорией не мирным путем, а «в результате кровопролитной войны».

«Это была война. Это было кровопролитие. Так не должно быть в ХХI веке, понимаете. В политические взаимоотношения я не вникала тогда. Я видела тогда только человеческую боль, которую люди испытывают из-за всей этой ситуации», — заявила политик и добавила, что Крым — это де-юре территория Украины, а де-факто — России.

По мнению руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, Тихановская — яркий пример того, когда политик находится не на своем месте.

«Это тот самый случай, когда кухарки не могут, не должны и не будут управлять государством. В любом случае, это красивая кукла, за которой есть кукловоды. Человек просто не владеет ситуацией и оказался не на своем месте. Она и не хочет владеть информацией по поводу того, что происходило в Крыму и происходит», — рассказал эксперт.

Он отмечает, что в зависимости от того, кто придет к власти в Белоруссии после того, как протесты утихнут, «есть шанс на признание российского статуса Крыма».

«Все зависит от того, кто придет к власти. Смена власти неизбежна — это абсолютно нормально. Другое дело, что есть опасность, что Беларусь поляризуется — есть силы пророссийские, есть прозападные, а есть Александр Григорьевич (Лукашенко — прим.), который все эти годы болтался между двух огней», — заключил Александр Молохов.

Как сообщалось, президент Белоруссии заявил, что властям республики удалось предотвратить аналог «майдана».

Ранее Александр Лукашенко заявил, что на месте украинских властей воевал бы за Крым. Об этом он сказал в интервью с Дмитрием Гордоном.

«Если бы у меня даже клочок земли попробовали забрать… Там бы легли уже тысячи человек», — сказал он.

По мнению руководителя республики, «Крым могло сдать только руководство страны», оно должно было привести армию в степень повышенной боевой готовности.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.

Напомним, результаты выборов стали поводом для массовых протестов — тысячи человек вышли на улицы крупных городов Белоруссии. Протестующие не верят в правдивость результатов: по официальным данным, за Лукашенко отдали голоса более 80% избирателей. Оппозиция также отказалась признавать результаты выборов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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