Супруга севастопольского депутата Госдумы за год увеличила свои доходы в 146 раз

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Супруга депутата Госдумы РФ от Севастополя Дмитрия Белика демонстрирует недюжинный, хотя и нестабильный предпринимательский талант: за год дама увеличила свои доходы в почти в 150 раз.

А сам депутат сократил вклад в семейный бюджет.

Белик стал депутатом Госдумы России осенью 2016 года. Доход семьи за тот год не достиг и 2 млн рублей: сам депутат задекларировал без малого 1 млн 400 тысяч рублей, а его жена – около 412 тысячи рублей. При этом именно супруга владела двумя большими домами, земельным участком под ИЖС и 1,5 нежилыми помещениями. У Белика единственной собственной недвижимостью было нежилое помещенье площадью менее 60 «квадратов».

За первый год депутатства Белика его семья существенно улучшила материальное положение: доход депутат вырос почти в 3,5 раза – до 4 млн 442 тыс 510 рублей, а супруга и вовсе задекларировала 11 млн 156 тыс 779 рублей. При этом из списка ее собственности исчезло нежилое помещение площадью свыше 203 квадратных метров, зато появился Mercedes-Benz GLS 350D.

В 2018 году Белик заработал уже 5 млн 703 тыс 480 рублей с копейками, а мадам Белик – всего 159,5 тысяч рублей. Структура собственности семьи не изменилась.

А вот 2019 год принес существенные перемены. Во-первых, доход депутата сократился до 4 млн 603 тыс 773 рублей, а у его супруги – вырос в 146 раз – до 23 млн 282 тыс. При этом дама избавилась от одного жилого дома площадью более 200 метров, а взамен приобрела два новых (136 и 389,5 квадратов), а еще прикупила два земельных участка под ИЖС общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров.

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