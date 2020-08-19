Власть
Суд в Севастополе оштрафовал директора военно-исторического музея
Мировой суд в Севастополе оштрафовал на 5 тысяч рублей директора ФГБУ «Севастопольский военно-исторический музей-заповедник» за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.
Как сообщает прокуратура Севастополя, в ведомство с жалобой обратился индивидуальный предприниматель.
«Установлено, что должностными лицами допущены нарушения Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» при рассмотрении обращений индивидуального предпринимателя. Ответ в положенный 30-дневный срок не дан, уведомление о направлении обращения для рассмотрения в иную организацию в течении 7 дней, не отправлено», – говорится в сообщении.
Директор музея публично не комментировал решение суда.
Накануне в Крыму начальника одного из отделов ГУП «Крымэкоресурсы» оштрафовали на 5 тысяч рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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