Курортный сезон
Развитие сюжета: «Решили впихнуть в август весь сезон»: в Крыму запретили митинги, но разрешили фестивали ● Нет спасателей и документов: власти Крыма выявили нарушения на пляжах ● Эксперты призывают не сравнивать курорты Крыма с зарубежными ● Власти Ялты считают, что в июле в городе отдохнуло полмиллиона туристов ● Морская вода в Крыму оказалась не совсем чистой
Специалисты назвали новую схему мошенничества в туристический сезон
фото © Новости Крыма
В период туристического сезона киберпреступники стали активно внедрять новые схемы дистанционного мошенничества с использованием QR-кодов.
Об этом рассказали специалисты крымского отделения Южного ГУ Банка России и МВД по Республике Крым.
По словам экспертов, сегодня все чаще встречаются QR-коды, которые могут содержать вредоносное программное обеспечение. При сканировании оно автоматически устанавливается на мобильный телефон и считывает всю личную информацию. Таким образом, преступники получают доступ к приложениям, в том числе, и банковским, и могут дистанционно списывать средства. Владелец телефона может об этом и не подозревать.
«Чтобы не стать жертвой подобных мошеннических схем, необходимо соблюдать несколько правил. Для начала проверить, не наклеен ли один QR-код поверх другого, что сразу должно вызвать подозрение. Также стоит скачать приложение, которое анализирует QR-код на наличие вредоносных ссылок или программ (QR-код антивирус): при наличии таких программа не даст возможности его считать и определит как угрозу», – отмечают специалисты Банка России.
В свою очередь сотрудники МВД по Республике Крым предостерегают от бесконтрольного размещения своих финансовых данных в различных непроверенных интернет-магазинах. Речь идет о таком виде мошенничества как фишинг.
Аферисты создают поддельный сайт популярного интернет-магазина или онлайн-банка, который внешне похож на оригинал, а его URL-адрес отличается от подлинного порой лишь одним или двумя символами. Для оплаты покупки или входа в систему пользователь вводит на фиктивной странице конфиденциальные данные, которые попадают в руки злоумышленников. Ссылки на фишинговый сайт под видом акций и спецпредложений мошенники, как правило, отправляют клиентам на электронную почту, в онлайн-мессенджеры или социальные сети.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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