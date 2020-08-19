Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Севастополе: Развожаев поручил усилить проверки гостиниц и кафе ● Пациентов с пневмонией в Крыму будут сразу изолировать в ковидных госпиталях ● Российские туристы возвращаются домой из Крыма зараженными COVID-19 ● Власти обещают, что крымские школы не будут закрыты осенью ● В Крыму COVID находят в четыре раза чаще, чем раньше
Скончавшуюся от COVID медсестру из Севастополя наградят посмертно
В Севастополе вручат первую медаль имени Даши Севастопольской. Ее решено было присвоить посмертно медсестре, которая скончалась от COVID-19, Пелагее Мазуровой.
Об этом сообщил врио губернатора Михаил Развожаев в Instagram.
Известно, что Пелагее Анатольевне было 65 лет. С 1973 года она трудилась в горбольнице №9. 27 лет она отработала в отделении анестезиологии-реанимации, а последние месяцы – в «красной зоне», где лежат зараженные коронавирусом.
Как сообщалось ранее, течение болезни у женщины было осложнено хроническими заболеваниями, тяжелой вирусной пневмонией и отеком легких. Она стала 13-м пациентом, который скончался от COVID-19 в Севастополе.
Медаль имени Даши Севастопольской была учреждена в этом году. Решено, что ей будут награждать за значительный вклад в оказание медицинской помощи населению города, милосердие и особую заботу при уходе за больными, инвалидами войн и труда. Также планируется добиться для медали Даши Севастопольской федерального значения.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Российские туристы возвращаются домой из Крыма зараженными COVID-19. После отпусков в Крыму и Краснодарском крае 13 жителей Тюмени вернулись домой с новой коронавирусной инфекцией, сообщил региональный оперативный штаб региона, пишет портал 72.ru.
В Крыму COVID находят в четыре раза чаще, чем раньше. Новую коронавирусную инфекцию у жителей Крыма стали выявлять в четыре раза чаще, чем в начале года, во время первого роста заболеваемости.
Работала в «красной зоне»: в Севастополе медсестра умерла от COVID-19. В Севастополе от COVID-19 скончалась медсестра 9-й горбольницы.
В Севастополе за сутки коронавирусом заразились шесть человек. По состоянию на утро 18 августа в Севастополе зарегистрированы шесть новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.
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