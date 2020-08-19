Скончавшуюся от COVID медсестру из Севастополя наградят посмертно

В Севастополе вручат первую медаль имени Даши Севастопольской. Ее решено было присвоить посмертно медсестре, которая скончалась от COVID-19, Пелагее Мазуровой.

Об этом сообщил врио губернатора Михаил Развожаев в Instagram.

Известно, что Пелагее Анатольевне было 65 лет. С 1973 года она трудилась в горбольнице №9. 27 лет она отработала в отделении анестезиологии-реанимации, а последние месяцы – в «красной зоне», где лежат зараженные коронавирусом.

Как сообщалось ранее, течение болезни у женщины было осложнено хроническими заболеваниями, тяжелой вирусной пневмонией и отеком легких. Она стала 13-м пациентом, который скончался от COVID-19 в Севастополе.

Медаль имени Даши Севастопольской была учреждена в этом году. Решено, что ей будут награждать за значительный вклад в оказание медицинской помощи населению города, милосердие и особую заботу при уходе за больными, инвалидами войн и труда. Также планируется добиться для медали Даши Севастопольской федерального значения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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