Скандал: в Крыму «накручивали» результаты в голосовании за гимн Симферополя

фото © www.yuga.ru

Новая попытка выбрать гимн Симферополя через голосование на сайте Общественного совета города закончилась скандалом.

Как написал в Facebook председатель совета Олег Щербаков, кто-то «накручивал» голоса за один из вариантов. Подобные попытки предпринимались несколько раз.

«Сегодня мы стали наблюдать еще одну попытку нечестного голосования, но более серьезную и массированную. Мы отслеживаем журнал голосования. В нем мы увидели, что все сегодняшние голоса шли не из Симферополя или Крыма, а с материковой части России, да еще и с разницей в доли секунды. Поэтому было принято решение закрыть голосование во избежание дальнейших накруток в последний день его проведения», - написал Олег Щербаков.

Тем не менее, результаты голосования будут озвучены уже в ближайшее время. По заверению председателя ОС Симферополя, администрация сайта прекрасно знает, кто «заказал» накрутку.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 19 августа. Сегодня, 19 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 18 августа. Сегодня, 18 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Россиян лишили надежды на выходной день 31 декабря. Идея переноса рабочего дня с 31 декабря на один из предшествующих дней не может быть реализована, поэтому россиянам не стоит надеяться на отдых в последний день года.

Какой сегодня праздник 17 августа. Сегодня, 17 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.