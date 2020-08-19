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Скандал: в Крыму «накручивали» результаты в голосовании за гимн Симферополя

18:07 среда, 19 августа 2020
Скандал: в Крыму «накручивали» результаты в голосовании за гимн Симферополя

фото © www.yuga.ru

Новая попытка выбрать гимн Симферополя через голосование на сайте Общественного совета города закончилась скандалом.

Как написал в Facebook председатель совета Олег Щербаков, кто-то «накручивал» голоса за один из вариантов. Подобные попытки предпринимались несколько раз.

«Сегодня мы стали наблюдать еще одну попытку нечестного голосования, но более серьезную и массированную. Мы отслеживаем журнал голосования. В нем мы увидели, что все сегодняшние голоса шли не из Симферополя или Крыма, а с материковой части России, да еще и с разницей в доли секунды. Поэтому было принято решение закрыть голосование во избежание дальнейших накруток в последний день его проведения», - написал Олег Щербаков.

Тем не менее, результаты голосования будут озвучены уже в ближайшее время. По заверению председателя ОС Симферополя, администрация сайта прекрасно знает, кто «заказал» накрутку.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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