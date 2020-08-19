Севастополец пытался вынести украденный из магазина алкоголь в себе

Росгвардейцы задержали севастопольца, укравшего необычным способом бутылку алкоголя из магазина, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю.

На пульт севастопольского управления вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из супермаркета. Сотрудник магазина рассказал прибывшим правоохранителям, что один из посетителей выпил бутылку с алкоголем на глазах у сотрудников супермаркета. После злоумышленник попытался спрятать бутылку обратно на прилавок и выйти из магазина.

«На просьбу заплатить за товар мужчина в грубой форме отвечал отказом. Якобы он ничего противозаконного не совершал, а продавцы все выдумали. Но видео с камер внутреннего наблюдения магазина подтвердило обоснованные требования сотрудников магазина», - говорится в сообщении.

Росгвардейцы задержали 25-летнего подозреваемого, его передали в местный отдел полиции. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.

Ранее в Красноперекопске наряд Росгвардии во время ночного патрулирования обратил внимание на странное поведение трех мужчин, резко ускоривших шаг при виде правоохранителей. После их задержания выяснилось, что крымчане имели при себе партию наркотиков.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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