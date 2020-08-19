Сбившая севастопольского ребенка скорая ехала без сигналов: полное видео

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РОО «Дорожный контроль – Севастополь» предоставил более полную запись с видеорегистратора, зафиксировавшего проезд скорой помощи перед резонансным ДТП со сбитым на пешеходном переходе подростком.

Напомним, согласно официальной предварительной версии властей, распространенной вскоре после ДТП, «машина ехала с применением специальных световых и звуковых сигналов», но они подаются с интервалами и «в моменте, зафиксированном на видео, произошла пауза в подаче звукового сигнала».

На этом видео зафиксирован гораздо больший период времени.

«В машине, откуда видеорегистратор вел запись, открыты окна, и слышны все проезжающие автомобили, поэтому говорить о «паузе в сигнале» оснований нет. Это видео доказывает, что нарушение есть, тем более, согласно ПДД водитель должен убедиться в безопасности своего маневра», - прокомментировал видео глава РОО «Дорожный контроль – Севастополь» Максим Мишин.

Напомним, ДТП с участием скорой, которая везла в роддом роженицу, произошло 17 августа на площади 50-летия СССР.

В тексте использованы материалы: Форпост

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