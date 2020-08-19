Общество
Россиянин доехал в Крым с Урала на инвалидной коляске
Житель Нижнего Тагила Сергей Москаленко отправился к морю в Крым на инвалидном кресле с электроприводом.
На личной странице ВКонтакте он опубликовал фото путешествия.
Обычную инвалидную коляску Сергей модернизировал самостоятельно. Теперь она разгоняется до 40 км/ч. «Свою комнату превратил в гараж», — написал он.Протяженность маршрута составила три тысячи километров. На странице в соцсети Сергей по мере прохождения маршрута выкладывал фото из городов, которые посетил: Волгоград, Саратов и Уфа.
Вчера мужчина осуществил мечту и пересек Крымский мост. Он уже успел побывать в Феодосии и Коктебеле.
Крымчане в комментариях поздравили смелого путешественника: «Крымское шампанское в студию», «Вот и море! Успехов и здоровья. Уверен, оно того стоило».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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