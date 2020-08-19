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Происшествия

Работавшая няней крымчанка украла 900 тысяч рублей у своего работодателя

11:57 среда, 19 августа 2020

Симферопольские полицейские задержали женщину, которая украла 900 тыс рублей у своего работодателя.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«От 48-летнего местного жителя поступило сообщение о краже, совершенной в его доме. Мужчина заявил о том, что по месту жительства обнаружил пропажу куртки, в которой были спрятаны денежные средства в сумме более 12 тысяч долларов. Общая сумма ущерба составила около 900 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

В МВД отметили, что личность ранее не судимой подозреваемой установлена в ходе оперативно-разыскных мероприятий. «По подозрению в совершении преступления была установлена и задержана 31-летняя жительница Красногвардейского района, которая до недавнего времени работала няней у ребенка в доме потерпевшего, – уточнили в МВД. – С ее слов, деньги она нашла случайно и скрыла этот факт от работодателей. Она отвезла пакет с наличными в иностранной валюте к себе домой, в последующем спрятав в гараже у своего друга».

Задержанная созналась в совершении преступления и передала похищенные деньги полицейским. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ – кража, совершенная в особо крупном размере. Женщине грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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