Общество
Прогноз погоды в Крыму на среду 19 августа
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 19 августа.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (В Нижнегорском и Черноморском районах почвенная засуха), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (в западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (Чрезвычайная пожарная опасность ( 5 класс)), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый.
В Симферополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 31, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 30 до 61 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
В Ялте сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 29, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северо-восточный 6 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 65 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 26, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 71 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 30, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер С 10 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 63 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 28, ночью около 22 градусов. Ветер северный 10 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 74 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 31, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северный 11 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 74 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 32, ночью от 17 до 19 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 30 до 67 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.
В Армянске сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 32, ночью от 20 до 22 градусов. Ветер С 9 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 35 до 56 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер северо-восточный 6 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 61 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 26, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер северо-восточный 4 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 37 до 57 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 25 градусов тепла. По городам: в Алуште - 24, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 25, в Николаевке - 24, в Севастополе - 25, в Судаке - 25, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 24, в Ялте - 25 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 26, в Египте - 30, на Кипре - 27, в Одессе - 25, в Сочи - 26, в Турции - 29, в Хорватии - 26 градусов выше нуля.
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