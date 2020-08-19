Поклонская предложила Севастополю вернуть стройотходы в элитный отель

фото © mriya-resort.ru

Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила возвращать КамАЗы со строительным мусором курортного комплекса «Мрия» из Байдарской долины обратно 5-звездочному отелю.

Такую идею она высказала в эфире программы «Федеральное значение» на телеканале «Первый Севастопольский».

Узнав о проблеме от журналистов телеканала, парламентарий намерена внимательно изучить проблему и подготовить депутатские запросы.

Напомним, 15 июля общественники совместно с Госавтоинспекцией и представителями горхоза задержали на территории заказника «Байдарский» два грузовика, пытавшихся сбросить отходы со стройки пансионата «Мрия».

По информации «Первого Севастопольского», за три месяца курортный комплекс вывалил тонны стройотходов на территории сел Передовое, Широкое, Тыловое, Подгорное и Озерное.

Тогда руководство «Мрии» признало вину субподрядчика «Ялта-Стройинвест» (является подрядчиком компании «Стройсервис - 62»), и после вскрывшихся фактов договор с компанией расторгли. В «Стройсервис-62» заверили, что грузовики принадлежат другому предпринимателю.

Ранее аналогичные свалки были обнаружены активистами в селах Орлиное и Передовое. Отдельные муниципальные депутаты по неизвестным мотивам это согласовали и даже предоставили для этого свои земельные участки.

К примеру, водители самосвалов с мусором в Передовом говорили, что действуют по согласованию с властями, а конкретно — с муниципальным депутатом Любовью Мошкиной. Сам же сброс строительного мусора в виде мелких камней и щебня осуществляется якобы в интересах неопределенного числа граждан для оборудования подъезда к их земельным участкам.

Если последовать совету Поклонской и вернуть все незаконно выброшенные стройотходы туда, откуда они демонтированы, придется завались ими улицу Советскую на Владимирской горке, Большую Морскую и другие места, где идет или шла реконструкция в рамках ФЦП.

Несмотря на все попытки власти остановить незаконные сборы, они продолжаются в не меньшем темпе. Последний эпизод с незаконным складированием мусора был зафиксирован природоохранной прокуратурой города в поселке Сахарная Головка.

Схема прежняя - на двух участках общей площадью 3,5 га неизвестные складировали строительный мусор в том числе каменистый грунт, пластиковые трубы, автомобильные покрышки, полиэтилен и др.

Как выяснили правоохранители, делалось это по договоренности с неким юридическим лицом, которое является собственником участка. Теперь ему придется выполнить рекультивацию земельного участка сельхозназначения.

В тексте использованы материалы: Форпост

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