Осужденного за убийство ресторатора из Севастополя перевели в Москву

Сербского ресторатора Славиша Карабашевича, который в последние несколько лет вел бизнес в Севастополе, перевели в СИЗО Москвы для экстрадиции в Сербию.

Его осудили за убийство, совершенное в 2002 году в Сербии.

«Его перевели в Москву в СИЗО номер 4. Скорее всего, для выдачи Сербии его направили туда. Решение о выдаче вступило в силу», - цитирует РИА Новости адвоката ресторатора Дмитрия Тимофеева. Эту информацию сообщили родственники Карабашевича.

Как сообщалось ранее, известный в Севастополе ресторатор был арестован в августе 2018 года по линии Интерпола. На родине его обвиняли в убийстве и мошенничестве, несмотря на то, что адвокаты Карабашевича утверждали, что в 2002 году Славиш уже отбыл три года наказания в сербской тюрьме по обвинению в убийстве, а в 2005 году суд снял с него обвинения в связи с отсутствием доказательств. В июне 2020 года, после того, как ресторатор почти год провел в СИЗО Симферополя, российский суд окончательно постановил выдать его Сербии.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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