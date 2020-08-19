Один человек скончался от COVID-19 в Севастополе

Один человек скончался в Севастополе от COVID-19 за прошедшие сутки, в городе зарегистрировано два новых случая заражения.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 19 августа зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19. Оба случая заболевания подтверждены у людей, приехавших на заработки. После выздоровления выписан еще 1 человек», – говорится в сообщении.

Еще один человек с подтвержденным коронавирусом скончался. «Это мужчина в возрасте 71 года. Течение болезни было осложнено хроническими заболеваниями, тяжелой вирусной пневмонией», – говорится в сообщении.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 435 человек. В настоящий момент в стационарах находится 65 человек. Выздоровело 342 человека, 14 человек умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 175 человек, в городской больнице № 9 – 151. Под наблюдением по месту жительства – 281 человек.

В Крыму за прошедшие сутки выявлено 13 новых случаев COVID-19 и один человек скончался. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 1 833 случая новой коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Скончавшуюся от COVID медсестру из Севастополя наградят посмертно. В Севастополе вручат первую медаль имени Даши Севастопольской. Ее решено было присвоить посмертно медсестре, которая скончалась от COVID-19, Пелагее Мазуровой.

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