Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму растет количество жертв коронавируса ● В Крыму - резкое падение числа новых заражений коронавирусом ● Больницу в Армянске переоборудовали под ковидный госпиталь ● Скончавшуюся от COVID медсестру из Севастополя наградят посмертно ● Коронавирус в Севастополе: Развожаев поручил усилить проверки гостиниц и кафе
Один человек скончался от COVID-19 в Севастополе
Один человек скончался в Севастополе от COVID-19 за прошедшие сутки, в городе зарегистрировано два новых случая заражения.
Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
«По состоянию на утро 19 августа зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19. Оба случая заболевания подтверждены у людей, приехавших на заработки. После выздоровления выписан еще 1 человек», – говорится в сообщении.
Еще один человек с подтвержденным коронавирусом скончался. «Это мужчина в возрасте 71 года. Течение болезни было осложнено хроническими заболеваниями, тяжелой вирусной пневмонией», – говорится в сообщении.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 435 человек. В настоящий момент в стационарах находится 65 человек. Выздоровело 342 человека, 14 человек умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 175 человек, в городской больнице № 9 – 151. Под наблюдением по месту жительства – 281 человек.
В Крыму за прошедшие сутки выявлено 13 новых случаев COVID-19 и один человек скончался. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 1 833 случая новой коронавирусной инфекции.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму - резкое падение числа новых заражений коронавирусом. За 18 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 13 случаев коронавирусной инфекции.
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