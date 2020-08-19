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На розовом озере Сасык-Сиваш пройдет показ мод

18:31 среда, 19 августа 2020
На розовом озере Сасык-Сиваш пройдет показ мод

фото © instagram.com/e.freyer_photo

Розовое озеро Сасык-Сиваш впервые превратится в модный подиум – 22 августа на этой локации несколько известных российских дизайнеров представят свои новые коллекции.

— Розовое озеро – уникальная природная локация, одно из самых популярных мест для фотосессий, «мекка» для блогеров и туристов всей страны. Мы решили пригласить самых креативных дизайнеров, чтобы представить их великолепные коллекции и создать профессиональный фото и видео-контент, популяризирующий природное достояние Крыма и творчество дизайнеров,- прокомментировала основатель Crimean Fashion Week Светлана Верина.

Как сообщили организаторы, субботним вечером три модельера продемонстрируют модели, которые гармонично впишутся в природный ландшафт. Marina Malina представит платья для шикарных фотосессий и значимых событий. Бренд Liloveli studio design покажет коллекцию стильной детской одежды. А дизайнер Mila Win продемонстрирует свадебные, вечерние и будуарные платья.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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