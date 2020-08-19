На «Крымском титане» произошел выброс в сернокислотном цехе

фото © ria.ru

Выброс сернистого ангидрида произошел в одном из цехов армянского филиала ООО «Титановые инвестиции».

Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил директор завода Эдуард Курмачев.

«Вчера поставили сернокислотный цех на разогрев и на запуск. Соответственно у нас технологический переход с разогрева на запуск на сере, чтобы производить дальше серную кислоту, был сегодня утром – где-то в 6.30. Так как цех после ремонта холодный, сырой, то первые несколько минут было через основную трубу этого цеха незначительный выброс облака сернистого ангидрида. Это облако частично попало на территорию предприятия», – описал ситуацию Курмачев.

Он уточнил, что предприятие находится на вынужденном капитальном ремонте с начала июня текущего года. Здесь ремонтируют ранее поставленное некачественное оборудование. Директор армянского филиала ООО «Титановые инвестиции» уточнил, что в данный момент ситуация находится под контролем.

«Не люди в Армянске, а именно наши работники, которые шли на предприятие, услышали этот запах и активно начали писать в соцсетях, – сказал он. – Сейчас все в штатном режиме».

В начале сентября 2018 года концентрация вредных веществ в воздухе на севере Крыма превысила допустимую норму. Тогда же власти решили остановить завод «Крымский титан», а всех детей вывезли из Армянска в санатории. 14 сентября 2018 года в городе был введен режим чрезвычайной ситуации. Власти отменили режим ЧС 23 сентября 2018 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Скандальную свалку в лесу под Судаком пообещали ликвидировать до конца года. Госпредприятие «Крымэкоресурсы» ликвидирует стихийную, так называемую Кизилташскую, свалку вблизи Судака.

Морская вода в Крыму оказалась не совсем чистой. В Роспотребнадзоре утверждают, что нашли отклонения в пробах морской воды в Крыму, в связи с чем на некоторых пляжах ввели запрет на купание.

Аксенов отменил разрешение на добычу камня в Судаке. Глава Крыма Сергей Аксенов отменил разрешение, выданное в 2016 году крымским Минэкологии и природных ресурсов, на добычу недр на участке Чокаташский в Судаке.

Новая напасть: вредители уничтожают пальмы и каштаны в Крыму. Пальмы на Южном берегу Крыма уничтожает уругвайская огневка, а каштаны в Симферополе поразила минирующая моль.