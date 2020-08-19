На крымском рынке в Зуе устроили поножовщину

В Белогорском районе полицейскими задержан подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

В отдел полиции Белогорского района поступило сообщение от врача станции скорой медицинской помощи о том, что в поселке Зуя бригадой медиков оказана помощь 52-летнему мужчине, получившему ножевое ранение.

Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия. Они установили, что между двумя мужчинами на местном рынке произошел конфликт, переросший в драку.

Один из участников инцидента схватил нож и ударил оппонента в живот, после чего, бросив орудие преступления, скрылся.

Стражами порядка «по горячим следам» установлена личность злоумышленника и по подозрению в совершении преступления задержан 62-летний местный житель. От него получены признательные показания.

Сотрудниками ОМВД России по Белогорскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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