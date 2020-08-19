МФЦ Крыма временно перестанут регистрировать права на недвижимость

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С 6 по 20 сентября многофункциональные центры республики не будут оказывать услуги, связанные с приемом документов на регистрацию прав на объекты недвижимости.

Работа приостанавливается в связи с тем, что Госкомрегистр переходит на новое программное обеспечение. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ольга Макарова.

«Сейчас мы перешли на предварительную запись по услугам Госкомрегистра РК. С 6 по 20 сентября МФЦ республики перестанут принимать документы на оказание услуг, связанных с работой Госкомрегистра. Однако выдавать результат по ранее принятым документам мы будем. То количество услуг, которые граждане недополучат в сентябре, мы компенсируем в октябре. То есть время работы МФЦ будет увеличено» – предупредила Макарова.

Руководитель госпредприятия отметила, что на сегодняшний день в многофункциональных центрах Крыма наблюдается ажиотаж на получение различных услуг. Это связано с тем, что в период весенней самоизоляции прием граждан снизился вдвое, а теперь число крымчан, желающих получить услуги, резко увеличилось.

Кроме того, наплыв посетителей связан с тем, что многие люди ожидают новой волны пандемии и ужесточения ограничительных мер осенью, пояснила Макарова.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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