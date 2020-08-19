Происшествия
Кто и как наживается на пенсионерах в Крыму - новая схема мошенников
фото © Новости Крыма
В Крыму пенсионерам стали активнее навязывать коммерческие услуги по перерасчету пенсий, при этом результат часто оказывается далеким от ожиданий самих пожилых крымчан.
Об этом сообщили в отделении Пенсионного фонда республики.
По информации фонда, спросом пользуется, в первую очередь, предложение о перерасчете пенсий.
«Коммерческие фирмы рекламируют свою помощь на радио и телевидении, в газетах и соцсетях. Организации обещают, например, сомневающимся в правильности начисления пенсии гражданам ее перерасчет, если обратившийся к ним заключит договор на оказание юридических услуг», - пояснили в отделении ПФ РФ по региону.
После того, как доверчивый пенсионер попадается на удочку, фирмы чаще всего рассылают шаблонные, а порой и безграмотные письма во все ведомства, в том числе в органы прокуратуры и даже в администрацию президента. Однако письма, направленные в высшие инстанции, все равно «спускаются» в региональный орган, который должен ответить на каждое такое заявление.
«За подобные заявления – многостраничные, с выдержками из действующего законодательства без указания конкретных норм, дающих право на перерасчет пенсии, - граждане платят коммерческим юридическим фирмам немалые деньги, - отметили в Пенсионном фонде, пояснив, что зачастую изложенные в обращениях сведения о работе уже учтены и пенсионеров просто вводят в заблуждение.
При этом, напомнили в фонде, любой гражданин, если у него есть сомнения в объеме начисленных ему пенсионных накоплений, может обратиться по этому вопросу в отделение ПФ совершенно бесплатно.
«При этом в случае необходимости гражданам оказывается содействие в истребовании недостающих для назначения либо перерасчета пенсии документов. По совокупности имеющихся документов выносится соответствующее решение, - пояснили в Пенсионном фонде. – По всем вопросам, входящим в компетенцию органов Пенсионного фонда, рекомендуем в первую очередь обращаться в учреждения Пенсионного фонда РФ».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Севастополец пытался вынести украденный из магазина алкоголь в себе. Росгвардейцы задержали севастопольца, укравшего необычным способом бутылку алкоголя из магазина, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю.
В Крыму пенсионерка обокрала 82-летнего старика. В Симферополе на 71-летнюю женщину завели уголовное дело за кражу кошелька у 82-летнего пенсионера.
В Крыму мама пыталась убить свою дочь накануне свадьбы. Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении 50-летней жительницы Красноперекопска.
В Симферополе рецидивистка ударила мужчину ножом в грудь. Совместное распитие алкогольных напитков закончилось для 56-летнего симферопольца ножевым ранением.
К Земле незаметно приблизился астероид видео
Астероид размером с автомобиль пролетел всего в 2950 километрах от Земли, что ниже почти всех искусственных спутников на орбите.
В Крыму выставили на продажу пансионат всего за полмиллиона долларов
Распорядительная дирекция имущества Крыма выставила на продажу пансионат «Икар» в селе Рыбачье (Алушта).
В Крыму растет количество жертв коронавируса
В Республике Крым умер еще один пациент с коронавирусом.
В Крыму разгромили занимавший три парковочных места элитный лимузин
Владелец только приобрел автомобиль, чтобы организовать на полуострове бизнес.
23 часа назад
В Крыму объявлено экстренное предупреждение
23 часа назад
«Решили впихнуть в август весь сезон»: в Крыму запретили митинги, но разрешили фестивали
В Крыму в условиях продолжающейся эпидемии коронавирусной инфекции разрешили проводить фестивали – но не все. Глава Крыма Сергей Аксенов внес исключения в собственный указ о «режиме повышенной готовности» ради трех крупных российских фестивалей – Koktebel Jazz Party и Rap Koktebel в августе и «Тавриды-АРТ» в сентябре.