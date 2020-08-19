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Кто и как наживается на пенсионерах в Крыму - новая схема мошенников

13:36 среда, 19 августа 2020
Кто и как наживается на пенсионерах в Крыму - новая схема мошенников

фото © Новости Крыма

В Крыму пенсионерам стали активнее навязывать коммерческие услуги по перерасчету пенсий, при этом результат часто оказывается далеким от ожиданий самих пожилых крымчан.

Об этом сообщили в отделении Пенсионного фонда республики.

По информации фонда, спросом пользуется, в первую очередь, предложение о перерасчете пенсий.

«Коммерческие фирмы рекламируют свою помощь на радио и телевидении, в газетах и соцсетях. Организации обещают, например, сомневающимся в правильности начисления пенсии гражданам ее перерасчет, если обратившийся к ним заключит договор на оказание юридических услуг», - пояснили в отделении ПФ РФ по региону.

После того, как доверчивый пенсионер попадается на удочку, фирмы чаще всего рассылают шаблонные, а порой и безграмотные письма во все ведомства, в том числе в органы прокуратуры и даже в администрацию президента. Однако письма, направленные в высшие инстанции, все равно «спускаются» в региональный орган, который должен ответить на каждое такое заявление.

«За подобные заявления – многостраничные, с выдержками из действующего законодательства без указания конкретных норм, дающих право на перерасчет пенсии, - граждане платят коммерческим юридическим фирмам немалые деньги, - отметили в Пенсионном фонде, пояснив, что зачастую изложенные в обращениях сведения о работе уже учтены и пенсионеров просто вводят в заблуждение.

При этом, напомнили в фонде, любой гражданин, если у него есть сомнения в объеме начисленных ему пенсионных накоплений, может обратиться по этому вопросу в отделение ПФ совершенно бесплатно.

«При этом в случае необходимости гражданам оказывается содействие в истребовании недостающих для назначения либо перерасчета пенсии документов. По совокупности имеющихся документов выносится соответствующее решение, - пояснили в Пенсионном фонде. – По всем вопросам, входящим в компетенцию органов Пенсионного фонда, рекомендуем в первую очередь обращаться в учреждения Пенсионного фонда РФ».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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