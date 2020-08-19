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Крымские пляжи продолжают страдать от сброса стоков в море
фото © Крым.реалии
Пляжи в Крыму вновь закрывают из-за микробиологического загрязнения. Так, 16 августа в местном управлении Роспотребнадзора сообщили, что нашли отклонения в пробах морской воды, однако где именно – не уточняется.
Позднее в СМИ появилась информация, что на полуострове закрыли по крайней мере четыре пляжа.
Между тем в Севастополе временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев назвал сброс стоков в море «важнейшей проблемой Балаклавы» – это пригород Севастополя. Здесь канализационные воды из разорванной трубы выливаются прямо в море, и Развожаев поручил выяснить, можно ли отремонтировать ее до того, как будут построены новые очистные сооружения для всего Севастополя.
Этот проект властям не удается реализовать уже много лет, а тем временем местные пляжи то и дело закрывают из-за микробиологического загрязнения.
Строительство канализационных очистных сооружений «Южные» в Севастополе и Балаклаве стало одним из проблемных проектов властей на полуострове после 2014 года. Еще в 2017-м правительство Севастополя перечислило в московский «ОФК Банк» 2 миллиарда рублей средств федерального бюджета, чтобы оплатить банковскую гарантию для подрядчика по строительству очистных сооружений – АО НПП «Биотехпрогресс». Летом 2018 года банк признали банкротом, деньги вернуть не удалось и началась судебная тяжба с подрядчиком, которая закончилась расторжением контракта в апреле 2019-го. С тех пор правительство Севастополя безуспешно ищет нового исполнителя работ.
Сейчас Михаил Развожаев утверждает, что строительство очистных сооружений «Южные» в Севастополе наконец сдвинулось с мертвой точки после недавнего визита российского вице-премьера, курирующего Крым, Марата Хуснуллина. Тот пообещал завершить важный объект в ближайшие два-три года. Журналист из Севастополя Давид Аксельрод рассказал, что фактически работы по строительству очистных так и не начались.
– Даже если подготовка идет, ее не видно. После заявления Хуснуллина было еще заявление Развожаева о том, что на этой неделе подрядчик должен развернуться на строительной площадке, но СМИ пока никакого движения не заметили. Хочу напомнить, что из-за скандального характера проекта подрядчики категорически отказывались выходить на тендер: пять раз правительство города размещало карточку на сайте госзакупок, и все пять раз никто не подал заявку. Узнать, кто занимается очистными сооружениями сейчас, будет сложно – только если вывесят информационный щит с названием генерального подрядчика и субподрядчика. Пока информации нет, потому что именно эти очистные сооружения вызвали откат законодательных норм назад, во времена 2014-2016 годов, когда Крыму и Севастополю разрешили проводить госзакупки по упрощенной системе.
Давид Аксельрод поясняет, что речь идет о праве правительства Севастополя выбирать подрядчика без соблюдения конкурсных процедур.
Между тем село Поповку в Сакском районе Крыма накрыла волна запаха канализационных стоков из озер. Местные жители обвиняют в этом пансионаты и опасаются экологической катастрофы. Вот что рассказал лидер движения «Стопхлам Крым» Сергей Дубовик, к которому они обратились:
«С их слов, гостиница «Парус» и пансионат «Солнечный» сливают свои стоки в старые отстойники неработающих очистных. Вроде бы как все на своих местах, стоки текут в очистные, но очистные украинского наследия не работают. Когда отстойники переполнились и фекалии потекли в расположенное по соседству озеро. Дышать зловонием от канализации дело не из приятных, и, кроме того, опасно для здоровья. На место происшествия были приглашены сотрудники Министерства экологии и полиции. Факт нарушения природоохранного законодательства зафиксирован. Но жители переживают, что дело может затянуться».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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